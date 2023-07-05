ВТБ представил программу создания финансовой системы «Глобального юга»

Новая система международных расчетов и инфраструктуры финансового рынка, получившая название «Глобальный юг», включает четыре ключевых элемента и призвана обеспечить эффективное, независимое от западных институтов торгово-финансовое взаимодействие стран. О программе по созданию такой системы рассказал президент-председатель правления банка ВТБ Андрея Костина на пленарной сессии Финансового конгресса Банка России, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе банка.
Фото: ВТБ
Программа предусматривает следующие элементы:
«Во многих странах уже есть свои национальные системы – в России, Китае, Индии. Нам нужно усилие, чтобы эти системы сопрячь, объединить, выработать единые принципы и подходы, - пояснил Андрей Костин, - и это, думаю, задача относительно простая, она может быть решена в ближайшем будущем».
«Мы считаем, что центром базирования, новым центром финансового депозитария могут быть страны Персидского залива», - сказал Андрей Костин. Там же целесообразно было бы разместить и новый депозитарий, который может стать альтернативой Euroclear/ClearStream. Новый депозитарий должен быть наднациональным, аего учредителем может выступить специальный региональный фонд, созданный, например, государствами Ближнего Востока/БРИКС/других заинтересованными странами глобального Юга.
Правила его работы определит отдельное международное соглашение, а базовыми расчетными валютами станут «мягкие» валюты ведущих государств – учредителей депозитария. Для России появление такого депозитария, связанного работающим «мостом» с российским Национальным расчетным депозитарием, будет стимулировать дальнейшее восстановление активности на финансовом рынке, положительно повлияет на интерес иностранных инвесторов к российским ценным бумагам.