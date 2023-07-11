Общество

Капитальный ремонт школы заканчивают в гдовском селе Чернёво

Ход капитального ремонта Чернёвской средней общеобразовательной школы в селе Чернёво Гдовского района проконтролировали депутат Псковского областного Собрания депутатов Владимир Кузь и временно исполняющий обязанности председателя комитета по образованию Псковской области Андрей Ермаков. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщил Владимир Кузь.

Работы в рамках капитального ремонта в школе уже завершены. Директор учреждения Светлана Киндысевич рассказала, что и учителя, и родители принимали активное участие в контроле качества и проведения работ. Например, цвет стен в учебных помещениях и в актовом зале выбирали и сами учащиеся, подбирая понравившийся колер.

Андрей Ермаков и Владимир Кузь обратили особое внимание на новою проводку, осмотрели заменённую систему отопления.

«В этом здании, которое, как мы знаем, изначально было построено как жилой дом, есть балконы. Так вот в целях безопасности прошу подрядчика на всех окнах и дверях поставить на ручках качественные блокираторы, чтобы выход на эти балконы для ребятни был невозможными без контроля педагогов. В целом я доволен увиденным. Это отличный пример того, как слаженно сработали и правительство Псковской области, и местная власть, и подрядчик. Благодарю за внимание к тому, как реализуются проекты в районе депутата областного Собрания Владимира Кузя. Он постоянно держит руку на пульсе и помогает продвигать различные вопросы на уровне различных комитетов», - отметил по итогу Андрей Ермаков.

В ближайшее время весь строительный мусор будет убран, а к 1 сентября в школу будет поставлено оборудование, мебель, библиотека наполнится всей необходимой новой учебной литературой.

Капитальный ремонт данного сельского учреждения образования был осуществлён в рамках программы модернизации школьных систем образования.