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Общество

Псковичи смогут принять участие во всероссийской олимпиаде по программированию

18.07.2023 16:44|ПсковКомментариев: 0

Цифровая экосистема МТС проведет всероссийскую олимпиаду по программированию с главным призом 3 млн рублей и создаст закрытое комьюнити разработчиков, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе компании.

Регистрация участников олимпиады откроется в сентябре, присоединиться смогут не только школьники, студенты, но и действующие ИТ-специалисты — для них в рамках мероприятия предусмотрен отдельный поток. Отборочные состязания будут проходить в несколько этапов: регистрация и доступ в закрытый Telegram-канал, серия онлайн-заданий от ведущих специалистов МТС и финальный очный тур с программированием на скорость. Более подробная механика каждого из этапов будет опубликована на сайте олимпиады.

Важная часть олимпиады — создание закрытого сообщества разработчиков в стеках Python, Golang, Java, С++, С# и др. Доступ к нему смогут получить игроки, правильно решившие отборочные задачи на логику и эрудицию. Победители финального очного состязания разработчиков получат денежное вознаграждение от МТС: 3 млн рублей за первое место, 1,5 млн рублей за второе место и 500 тыс. рублей за третье место.

Олимпиада от МТС — уникальное мероприятие на рынке труда, масштабный фестиваль программирования, который не только открывает таланты в ИТ, но и создает новое комьюнити специалистов в России. Помимо официальных соревнований участники получат возможность побывать на фестивале технологий с конкурсами, квестами и косплей-перевоплощениями. На главной сцене выступят приглашенные селебрити и ИТ-звезды. На площадке олимпиады будут работать развлекательные и карьерные стенды — лучшие специалисты смогут получить оффер от МТС. Также все участники финального шоу получат памятные подарки от МТС и партнеров.

«Мы хотим создать мероприятие, которое останется в памяти каждого участника. Это не просто олимпиада, это сообщество единомышленников. Таланты в ИТ строят наше будущее, именно они будут развивать технологии и менять качество нашей жизни. Мы хотим не просто наблюдать за формированием этого будущего, а быть активными участниками процесса, его драйверами и вдохновителями — для этого у нас есть все ресурсы», — прокомментировал первый вице-президент по технологиям МТС Павел Воронин.

МТС активно работает над созданием современного ИТ-сообщества в России. В этом году компания открыла кафедру машинного обучения на факультете компьютерных наук НИУ ВШЭ. Регулярно запускаются бесплатные образовательные курсы по техническим специальностям на платформе МТС.Тета. Также экосистема впервые провела конференцию True Tech Day о ключевых технологических трендах с международными спикерами, где объединила более 60 тыс. разработчиков.

Теги: #мтс #Олимпиада
Источник: Псковская Лента Новостей
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