Общество

Об опасности работы без отпуска предупредила психолог

Люди, работающие без отпуска, становятся агрессивными, рассказала психолог Анна Чернигова. Она предупредила россиян об опасности отсутствия полноценного отдыха.

По ее словам, люди отказываются от отпуска по многим причинам: невозможности расслабиться из-за социального напряжения, боязни перемен, ощущения своей незаменимости, финансовой нестабильности. «Люди, "забирающие" отпуск деньгами, ненадолго стабилизируют финансовое состояние, при этом попадают в серьезную зону риска», — сказала она в беседе с «Лентой.ру».

Психолог отметила, что когда человек работает без перерыва, он попадает в состояние сильного стресса и эмоционального выгорания.

« Теряется мотивация, падает результативность, становится мало энергии. Человек может лишиться возможности принимать правильные решения. Он агрессивно реагирует на любые замечания, чувствует себя уязвимым. При этом работа вызывает раздражение», - пояснила Анна Чернигова.

Без отпуска человек рискует заработать проблемы с сердцем, центральной нервной системой, иммунитетом, продолжила собеседница. Так, по ее словам, организм буквально заставляет человека отключиться от работы и отдохнуть, восстановиться физически и психологически.

«Нужно отдыхать регулярно и минимум два раза в год. Это позволяет мозгу переключиться, восстановить запас нейромедиаторов и нормально функционировать. Смена форм активности поможет вернуться к работе с новыми силами, позитивом и креативностью. Не стоит экономить и отказываться от отпуска. Если нет финансовой возможности съездить, например, на море, можно спланировать дачный отдых, поездки по России с друзьями, прогулки по лесу или горам, экскурсии по городу. Особенно полезны пешие прогулки и плавание, поскольку они позволяют снимать накопленный стресс», - подвела итог Анна Чернигова.