Семь административных правонарушений выявили псковские росгвардейцы среди ЧОП

Росгвардейцы провели оперативно-профилактическое мероприятие «Объект» в Псковской области в целях профилактики нарушений в области частной охранной деятельности. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.
В ходе проверки охранников на объектах охраны, росгвардейцы проводили работу по разъяснению федерального законодательства об оружии и частной охранной деятельности в части соблюдения правил хранения и ношения огнестрельного оружия, недопущения фактов хищения оружия.
Сотрудники ведомства проверили более 300 объектов, охрана которых осуществляется частными охранными организациями. В результате проверок выявили семь административных правонарушений.