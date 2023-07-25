Общество

Семь административных правонарушений выявили псковские росгвардейцы среди ЧОП

Росгвардейцы провели оперативно-профилактическое мероприятие «Объект» в Псковской области в целях профилактики нарушений в области частной охранной деятельности. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

В ходе проверки охранников на объектах охраны, росгвардейцы проводили работу по разъяснению федерального законодательства об оружии и частной охранной деятельности в части соблюдения правил хранения и ношения огнестрельного оружия, недопущения фактов хищения оружия.

Сотрудники ведомства проверили более 300 объектов, охрана которых осуществляется частными охранными организациями. В результате проверок выявили семь административных правонарушений.