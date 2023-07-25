Псковичам посоветовали прививать детям экопривычки с раннего возраста

Разумное потребление и забота об окружающей среде важны для сохранения природы для будущих поколений, поэтому эковолонтер Майя Судницынина считает, что экологичный образ жизни детям нужно прививать как можно раньше. Своим опытом она поделилась в программе «Экосреда» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
И чем раньше начать формировать такой образ жизни, продолжила Майя Судницына, тем проще будет в дальнейшем.
«Например, у меня сын уже в 3-4 года просто шел по улице, и если он видел фантик, то поднимал его и выкидывал в мусорку. Мы уже несколько лет участвуем в проекте "Чистые игры", и когда ребенок видит на чистом, красивом газоне бутылки, ему визуально уже неприятно, он эти бутылки соберет. А дома мы уже расскажем, как их утилизировать», – пояснила эковолонтер.