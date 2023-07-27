Общество

Спасенные «Птичьим двориком» аистята будут жить в Псково-Печерском монастыре

Спасенные «Птичьим двориком» аистята будут жить в Псково-Печерском монастыре. Об этом сообщается в группе псковского подворья в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: «Птичий дворик» / «ВКонтакте»

«Спешим поделиться с вами очень хорошими новостями. Наши малыши нашли свой дом. Всех аистят мы успешно выкормили и здоровых малышей забрали к себе на содержание монахи Печерского монастыря. Очень благодарны им за оказанную помощь», - рассказали в подворье.

Кроме того, два аистенка, которые не смогут летать, остаются жить в «Птичьем дворике».