Общество

Александр Котов: Подвиги гвардейцев-десантников никогда не будут забыты

Воинов-десантников и ветеранов Воздушно-десантных войск от имени Псковского областного Собрания депутатов и от себя лично с Днём Воздушно-десантных войск России поздравил спикер регионального парламента Александр Котов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного Собрания.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания

«Люди особой закалки – так говорят о тех, кто служит в ВДВ. Такую оценку десантники заслужили отчаянной храбростью, железной волей, несокрушимой силой и беззаветной преданностью Родине. Вся история Воздушно-десантных войск России доказывает – если страна и народ нуждаются в защите, "крылатая пехота" не подведёт, даже если за исполнение приказа десантникам придётся заплатить собственной жизнью», - отметил Александр Котов.

Ратные подвиги гвардейцев-десантников во имя Отечества никогда не будут забыты, подчеркнул председатель областного Собрания.

«Слава Воздушно-десантным войскам России! С Днём ВДВ!» - заключил Александр Котов.