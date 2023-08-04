Общество

Более 80 иностранцев выдворили из Псковской области с начала года

За семь месяцев 2023 года из Псковской области выдворили 86 иностранных граждан. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Федеральной службы судебных приставов по региону.

Фото: пресс-служба УФССП России по Псковской области

Одной из категорий исполнительных документов, поступающих на исполнение в управление Федеральной службы судебных приставов по Псковской области, являются решения судов о принудительном выдворении иностранных граждан или лиц без гражданства за пределы России.

«Выдворение иностранных граждан проводится на основании решения суда. Поводом для принятия такого решения в основном является нарушение сроков пребывания на территории России, либо нарушение правил трудовой деятельности. До проведения процедуры выдворения иностранные граждане находятся в специальном учреждении для содержания иностранных граждан и лиц без гражданства, подлежащих депортации или административному выдворению. Таких граждан сотрудники органа принудительного исполнения поместили уже более 50», - рассказали в ведомстве.

Нарушения правил нахождения на территории Российской Федерации выявляют сотрудники управления по вопросам миграции УМВД России по Псковской области, в результате чего в отношении всех граждан составляют протоколы.

Также домой отправлены и те граждане, которые отчаянно пытались пересечь границу и попасть на территорию Европы. Неоднократно данные попытки пресекались сотрудниками Погрануправления ФСБ России по Псковской области.

В основном нелегалами становятся граждане Узбекистана, Таджикистана, Египта, Азербайджана, Индии. Въезд в Россию для выдворенцев закрыт на 5 лет.