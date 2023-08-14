Общество

Псковская Лента Новостей вошла в топ-50 русскоязычных медиаресурсов

Псковская Лента Новостей вошла в топ-50 виральных русскоязычных медиаресурсов. Рейтинг опубликовала компания Brand Analytics.

Псковская Лента Новостей заняла 49 место. По данным этого сервиса, индекс цитируемости за май составил 38 378, доля цитируемости в топ-100 - 0,6%.

«Топ-100 виральных русскоязычных медиаресурсов» — это рейтинг производителей контента (СМИ, UGC-площадок, блогеров и т.д.). Рейтинг призван показать, какие источники реально формируют информационное поле социума.

Для составления рейтинга «Топ-100 виральных русскоязычных медиаресурсов» было проанализировано 2,6 млрд русскоязычных сообщений в социальных медиа в июле 2023 года, содержащих 2,8 млрд ссылок на платформы и медиаресурсы, 303,2 млн из которых являлись короткими ссылками, развернутыми для корректного анализа.