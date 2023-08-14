Общество

Псковская Лента Новостей стала самым цитируемым СМИ в регионе во II квартале 2023 года

Псковская Лента Новостей стала самым цитируемым СМИ в Псковской области во II квартале 2023 года. Рейтинг опубликовала компания «Медиалогия».

Псковская Лента Новостей заняла первое место с индексом цитируемости (ИЦ) 19,93, показатель ближайшего конкурента составил 7,7.

Кроме того, в топ-10 самых цитируемых СМИ вошли «ПЛН FM» (индекс цитируемости — 1,17) и издание «МК в Пскове» (индекс цитируемости — 0,74).

Индекс цитируемости (ИЦ) – показатель качества распространения контента СМИ. Он учитывает: количество ссылок на источник информации в других СМИ и влиятельность источника, опубликовавшего ссылку; социальную влиятельность СМИ (количество likes и shares материалов СМИ в соцмедиа).

Рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей более 79 тыс. наиболее влиятельных источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, Интернет-СМИ. При подсчете рейтингов не учитывались новостные агрегаторы. При расчете рейтингов не учитывается взаимная перекрестная цитируемость, если она масштабна и носит регулярный характер.

Специалистами «Медиалогии» разработан математический алгоритм, который выявляет устойчивые пары СМИ, а также автоматически определяет допустимый порог аномальности на основании анализа взаимного цитирования у других СМИ. Цитаты между СМИ, уровень взаимного цитирования у которых превысил порог аномальности, исключаются из общего результата данных СМИ.

Период исследования: 1 апреля – 30 июня 2023 года.