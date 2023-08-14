Общество

Начинается видеотрансляция программы «Гайд-парк» с председателем Псковского облсовпрофа

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Гайд-парк», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Гость студии - председатель Псковского областного совета профессиональных союзов Игорь Иванов.

Как в Псковской области проходит Год укрепления и развития социального партнерства? Как складывается диалог профсоюзов с властью? Поддерживают ли профсоюзы контакты с белорусскими коллегами? Эти и другие вопросы, с гостем студии обсудит ведущий Константин Калиниченко. Кроме того, Игорь Иванов расскажет об участии профактива в общественном контроле за выборами.

Присоединяйтесь к разговору по телефону: 56-73-72.