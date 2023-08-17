Общество

О беспилотниках теперь можно сообщить через приложение

Приложение «Радар.НФ» от Народного фронта, которое позволяет россиянам сообщать о возможных БПЛА, появилось в Google Play.

Помеченное как «3+», приложение позволяет быстро сообщать о чрезвычайных ситуациях всего двумя нажатиями. Согласно описанию, пользователи могут сообщить о замеченных беспилотниках, ракетах, взрывах и подозрительных группах людей через данное приложение. Сообщение будет немедленно направлено федеральным службам, пишет FlashNord.

По утверждению разработчиков, если во время передачи сообщения сеть пропадает, то система регистрирует сигнал и уведомит об отправке сообщения сразу, как только телефон подключится к сети. Помимо этого, через программу можно отправить фотографию, а также составить описание предмета.