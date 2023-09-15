Кадровый голод: поддается ли лечению хроническая болезнь псковского здравоохранения?

Кадровый голод в медицине — хроническая болезнь, характерная не только для нашего региона. В Псковской области в разные годы различными способами ее пытались «лечить», но результат был примерно одинаков: врачей, не только узких специальностей, но и первичного звена, остро не хватало. В этом году впервые за много лет в регионе уменьшился дефицит врачей. Есть ли надежда на то, что кадровую проблему удастся постепенно решить, разбирался обозреватель Псковской Ленты Новостей.
Впервые о том, что кадровый вопрос практически решен в большинстве медучреждений, где эта проблема стояла наиболее остро, губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил еще в апреле этого года на встрече с президентом России. По его словам, благодаря поддержке президента и правительства России дефицит медицинских кадров, который прошлом году составлял 56%, удалось снизить до 52%.
О имеющейся у регионального правительства стратегии решения кадрового вопроса Михаил Ведерников рассказал и в эфире радио «ПЛН FM». «Все абсолютно просто. Зарплаты мизерные, условия работы никакие. Мер поддержки нет. А рядом регионы, где все абсолютно по-другому», - честно описал глава региона ситуацию в медицине.
А, значит, чтобы исправить ситуацию, надо действовать от противного: платить достойные зарплаты, создавать хорошие условия работы, внедрять меры поддержки. Тогда и молодые специалисты не будут сбегать в крупные города: «Какая логическая мотивация пойти работать в ободранную больницу или поликлинику, где никакого оборудования толком нет, за копейки, да еще и чтобы свести концы с концами, пахать за двоих или за троих? <...> Мы системно в этой части работаем».
Во-первых, получать хорошее медицинское образование молодые люди смогут в своем регионе. Для этого в Пскове идет строительство учебно-лабораторного корпуса ПсковГУ. «Я очень благодарен и президенту, и председателю правительства за то, что нашу инициативу поддержали, за то, что согласились с нашими доводами, что все-таки учебно-лабораторный корпус лучше пусть построят военные строители, потому что это будет гораздо быстрее. И, собственно, мы оказались правы. Сейчас там строительная готовность полная, все ждет уже студентов-медиков», - отметил он.
По словам губернатора, с октября - начала ноября ребята будут заниматься в новых условиях. «Поверьте, я много где был, это просто на пять с плюсом. Не только потому, что там комфортно, светло, система вентиляции современная, питание, тут же и готовить можно, и большое количество людей кормить. Там очень хорошее оборудование и очень хорошие возможности как для практических занятий, так и для комфортного получения информации», - отметил он.
А для того, чтобы «эти ребята не разбежались, потому что это будут хорошие специалисты» продумана «целая система» мер поддержки. «Это и служебное жилье, и единовременные выплаты, и стипендии ежемесячные. В случае, если человек без троек учится (нам нужно все-таки, чтобы знания качественные получали, потому что люди будут работать со здоровьем наших людей). Также единоразовые выплаты, помощь по ипотеке и многое-многое другое», - отметил глава региона.
По его словам, меры поддержки будут действовать «даже не с первого курса, а с медицинских классов»: «Есть категория "молодой специалист", потом категория "опытный специалист", потом категория «наставник» и потом категория "заслуженный работник сферы медицинского образования Псковской области". И везде предусмотрены финансовые меры поддержки. Я считаю, что это абсолютно правильное решение, даже уникальное решение».
Внедрение в жизнь этой стратегии уже приносит свои плоды. По словам председателя комитета по здравоохранению Псковской области Марины Гаращенко, с начала года в медицинские учреждения области трудоустроилось 29 врачей, 18 фельдшеров и 53 медсестры. «Это именно новые люди, которые пришли к нам работать. Иногда люди уходят на пенсию, потом обратно возвращаются. Их в учете нет. Это "чистый плюс"», - подчеркнула она.
В перспективе ожидаются еще сотни специалистов. «Это более 700 целевиков, которые учатся с первого курса по последний, и ординаторов. Те ребята, которые должны вернуться работать в отрасль», - отметила Марина Гаращенко.
Студенты-медики уже на этапе учебы получают поддержку. «В обязательном порядке выплачивается стипендия в районе 3 тысяч рублей. Ещё 3 тысячи рублей платится за прохождение практики. Такую же стипендию получают ребята, которые по целевому направлению обучаются в колледжах», - сообщила председатель комитета.
Также стипендию в размере 5 тысяч рублей (+5 тысяч рублей за прохождение практики) получают ординаторы-целевики. Практику они проходят практику в своём регионе.
Молодых специалистов регион обеспечивает жильем, дает «подъемные».
Также решение кадрового вопроса в регионе во многом зависит от работы медицинского факультета ПсковГУ, для которого в этом году построено новое здание учебно-лабораторного корпуса: «грандиозное, высокотехнологичное, классно оборудованное». «В этом году мы уже ожидаем первый выпуск медицинского факультета. Ребята, которые сейчас учатся на шестом курсе - это первые терапевты, первые лечебники, которые придут работать в нашу сеть. И мы хотим организовать для них дни открытых дверей в каждой медицинской организации. Будем, в том числе, рассказывать, такие меры поддержки их ждут, когда они придут работать», - отметила Марина Гаращенко, добавив, что на первый выпуск возлагаются очень большие надежды. «Ребята там очень мотивированные, хорошо учатся. Достойные кадры», - сказала она.
Марина Гаращенко также отметила, что до конца года еще около 30 врачей придут в отрасль. «Это все не очень быстро. В течение 5 лет над этим проектом мы работали очень щепетильно. Цифры и суммы, которые заложены в кадровом проекте, колоссальны», - сказала она.
Псковские медицинские организации тоже уже могут похвастаться прибавлением и омоложением кадров. Например, в Псковский областной онкодиспансер за последние три года пришло 36 специалистов. «Кадровый дефицит есть в каждой организации. Мы не исключение. Хотя у нас укомплектованность кадрами одна из самых высоких в регионе», - заметил главный врач учреждения Александр Юров.
В настоящее время онкодиспансеру требуется торакальный хирург. «Но не потому, что у нас его не было, а потому что с ноября у нас открывается такой профиль по оказанию помощи пациентам с легочной патологией, - заметил Александр Юров. - Также мы ищем в штат врача-химиотерапевта. Это профиль для наиболее уязвимых пациентов, он максимально широк в том виде помощи, которую мы оказываем. 80% всех пациентов получаю химиотерапию».
Главврач онкодиспансера также сообщил, что в этом году на работу принят врач-гинеколог из Санкт-Петербурга, который будет заниматься приемом пациентов и проведением противоопухолевой лекарственной терапии. В настоящее время молодой сотрудник проходит специализированную переподготовку на онколога.
Благодаря этой работе, далось большую часть кадрового дефицита закрыть. «Острого голода мы не чувствуем, но некоторые позиции хотелось бы развить дополнительно», - отметил Александр Юров.
Псковская городская поликлиника тоже активно занимается привлечением кадров. «Есть вакансии и среди врачей, и среди среднего медицинского персонала, но пока кадровый дефицит сохраняется, причем максимально он выражен в терапевтическом отделении. (врачи-терапевты, участковые). Специалистами поликлиника постепенно укомплектовывается. В конце прошлого - в начале этого года к нам пришли дополнительно врачи-эндокринологи. Теперь в каждом подразделении поликлиники есть такие специалисты. Также во всех трех поликлиниках есть кардиологи, неврологи», - рассказала главный врач Псковской городской поликлиники Галина Неваленная.
Чтобы решить проблему кадров в терапевтической службе, представители учреждения регулярно посещают ярмарки вакансий, размещают вакансии на различных поисковых площадках. «Пока не удалось преодолеть кадровый дефицит, но у нас уже есть потенциал - 47 целевиков, которые учатся в медицинских вузах. В том числе, 17 из них — поступили по нашему направлению в этом году», - рассказала главный врач поликлиники.
Также для учреждения важно пополнение кадрами из числа среднего медицинского персонала — медсестрами, фельдшерами. Поэтому в Псковском медицинском колледже также учатся студенты по целевому направлению от поликлиники.
Для привлечения и закрепления молодых кадров выплачиваются «подъемные»: «Когда к нам устраиваются на работу врачи-специалисты, врачи-терапевты, они получают подъемные 300 тысяч рублей. А врачи-терапевты еще в течение трех лет получают доплату — ежеквартально 60 тысяч рублей к зарплате».
Кроме того, врачам компенсируется стоимость аренды жилья. «Также при поддержке губернатора и правительства Псковской области закупаются квартиры для обеспечения жильем молодых специалистов. Причем, по истечении 7 лет работы они имеют право на приватизацию этих квартир. Таких специалистов у нас семь, и уже несколько квартир приватизировано», - рассказала главный врач.
Вновь пришедшим врачам и среднему медперсоналу помогают не только материально. «У нас есть наставничество. Когда молодые специалисты приходят на работу, за ними закрепляются опытные, доброжелательные, мудрые доктора и медицинские сестры, фельдшеры, которые помогают адаптироваться молодым специалистам. Наши опытные доктора передают свой опыт, наработки, знания молодым специалистам. Коллектив омолаживается, и это радует. Молодые доктора привносят новую волну, у них большой потенциал», - отметила она.
В этом плане сложнее приходится районным медицинским учреждениям. Но и здесь, благодаря федеральным и региональным программам поддержки, перспективы тоже неплохие. «По программам "Земский доктор" и "Земский фельдшер" у нас принято 9 человек, из которых пять фельдшеров на ФАПы и четыре врача. Также еще к нам придут два рентгенолога, хирург, терапевт, врач лабораторной диагностики и педиатр. Еще, как минимум, шесть врачей в этом году трудоустраиваются», - рассказал главный врач Островской межрайонной больницы Гайк Хачатрян.
То есть, в этом году больница пополнится 15 медицинскими кадрами по федеральным программам. «Специалисты разные. Есть фельдшер после колледжа Великолукского, есть врачи постарше», - отметил главный врач.
По его словам, все вновь прибывшие специалисты получают серьезные меры поддержки: доктора 1 млн рублей из федеральных и 500 тысяч рублей региональных выплат, фельдшеры - 750 тысяч и 500 тысяч соответственно. Также администрация района предоставляет им служебное жилье с правом приватизации через 5 лет. Медицинские работники, впервые трудоустроенные в Псковской области, получают «подъемные» в размере 300 тысяч рублей.
Причем, если это впервые трудоустроенные в регионе специалисты первичного звена, то в течение трех лет ежеквартально они получают выплаты: врачи - 60 тысяч рублей, фельдшеры — 30 тысяч рублей. Кроме того, с этого года специалистам, которые работают в населённых пунктах с население менее 50 тысяч человек, полагаются выплаты в размере от 14,5 до 18,5 тысяч рублей врачам и 6 тысяч — среднему медперсоналу.
В итоге: по ФАПам укомплектованность полная - «не везде на ставку, но нет ни одного ФАПа, где не было бы работника». Однако есть кадровый дефицит в первичном звене. Но ситуация в Острове не такая сложная, как например в филиале в Пыталово, где нет возможности предоставлять врачам служебное жилье.
Зато в район едут работать ребята, которые учились по целевым направлениям.
Конечно, насильно заставить сегодняшних студентов работать в области вряд ли получится. Но, возможно, современное оснащение медицинских учреждений, а также существенная помощь государства молодым специалистам и другие меры поддержки врачей и среднего медперсонала будут способствовать тому, чтобы молодые люди оставались в профессии и оставались в регионе. Тогда есть надежда, что кадровый голод в медицине медленно, но верно пройдет. И, возможно, в ближайшее десятилетие, действительно, медицинские учреждения пополнятся молодыми хорошими специалистами. Всем здоровья!
Светлана Синцова