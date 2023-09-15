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Общество

Кадровый голод: поддается ли лечению хроническая болезнь псковского здравоохранения?

16.09.2023 14:52|ПсковКомментариев: 0

Кадровый голод в медицине — хроническая болезнь, характерная не только для нашего региона. В Псковской области в разные годы различными способами ее пытались «лечить», но результат был примерно одинаков: врачей, не только узких специальностей, но и первичного звена, остро не хватало. В этом году впервые за много лет в регионе уменьшился дефицит врачей. Есть ли надежда на то, что кадровую проблему удастся постепенно решить, разбирался обозреватель Псковской Ленты Новостей. 

 

Уникальное решение

Впервые о том, что кадровый вопрос практически решен в большинстве медучреждений, где эта проблема стояла наиболее остро, губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил еще в апреле этого года на встрече с президентом России. По его словам, благодаря поддержке президента и правительства России дефицит медицинских кадров, который прошлом году составлял 56%, удалось снизить до 52%.

«Может показаться, что 4% - это немного, но самое главное, что мы переломили эту тенденцию, в том числе благодаря региональным решениям по поддержке медиков. Строительство учебно-лабораторного корпуса по вашему поручению даст возможность уже в этом году студентов-медиков направить на учебу, и мы рассчитываем, что в ближайшие годы мы остроту проблемы снизим, а в обозримом будущем сможем эту проблему в принципе полностью решить», - отметил глава региона.

О имеющейся у регионального правительства стратегии решения кадрового вопроса Михаил Ведерников рассказал и в эфире радио «ПЛН FM». «Все абсолютно просто. Зарплаты мизерные, условия работы никакие. Мер поддержки нет. А рядом регионы, где все абсолютно по-другому», - честно описал глава региона ситуацию в медицине.

А, значит, чтобы исправить ситуацию, надо действовать от противного: платить достойные зарплаты, создавать хорошие условия работы, внедрять меры поддержки. Тогда и молодые специалисты не будут сбегать в крупные города: «Какая логическая мотивация пойти работать в ободранную больницу или поликлинику, где никакого оборудования толком нет, за копейки, да еще и чтобы свести концы с концами, пахать за двоих или за троих? <...> Мы системно в этой части работаем».

Во-первых, получать хорошее медицинское образование молодые люди смогут в своем регионе. Для этого в Пскове идет строительство учебно-лабораторного корпуса ПсковГУ. «Я очень благодарен и президенту, и председателю правительства за то, что нашу инициативу поддержали, за то, что согласились с нашими доводами, что все-таки учебно-лабораторный корпус лучше пусть построят военные строители, потому что это будет гораздо быстрее. И, собственно, мы оказались правы. Сейчас там строительная готовность полная, все ждет уже студентов-медиков», - отметил он.

По словам губернатора, с октября - начала ноября ребята будут заниматься в новых условиях. «Поверьте, я много где был, это просто на пять с плюсом. Не только потому, что там комфортно, светло, система вентиляции современная, питание, тут же и готовить можно, и большое количество людей кормить. Там очень хорошее оборудование и очень хорошие возможности как для практических занятий, так и для комфортного получения информации», - отметил он.

А для того, чтобы «эти ребята не разбежались, потому что это будут хорошие специалисты» продумана «целая система» мер поддержки. «Это и служебное жилье, и единовременные выплаты, и стипендии ежемесячные. В случае, если человек без троек учится (нам нужно все-таки, чтобы знания качественные получали, потому что люди будут работать со здоровьем наших людей). Также единоразовые выплаты, помощь по ипотеке и многое-многое другое», - отметил глава региона.

По его словам, меры поддержки будут действовать «даже не с первого курса, а с медицинских классов»: «Есть категория "молодой специалист", потом категория "опытный специалист", потом категория «наставник» и потом категория "заслуженный работник сферы медицинского образования Псковской области". И везде предусмотрены финансовые меры поддержки. Я считаю, что это абсолютно правильное решение, даже уникальное решение».

Чистый плюс

Внедрение в жизнь этой стратегии уже приносит свои плоды. По словам председателя комитета по здравоохранению Псковской области Марины Гаращенко, с начала года в медицинские учреждения области трудоустроилось 29 врачей, 18 фельдшеров и 53 медсестры. «Это именно новые люди, которые пришли к нам работать. Иногда люди уходят на пенсию, потом обратно возвращаются. Их в учете нет. Это "чистый плюс"», - подчеркнула она.

В перспективе ожидаются еще сотни специалистов. «Это более 700 целевиков, которые учатся с первого курса по последний, и ординаторов. Те ребята, которые должны вернуться работать в отрасль», - отметила Марина Гаращенко.

Студенты-медики уже на этапе учебы получают поддержку. «В обязательном порядке выплачивается стипендия в районе 3 тысяч рублей. Ещё 3 тысячи рублей платится за прохождение практики. Такую же стипендию получают ребята, которые по целевому направлению обучаются в колледжах», - сообщила председатель комитета.

Также стипендию в размере 5 тысяч рублей (+5 тысяч рублей за прохождение практики) получают ординаторы-целевики. Практику они проходят практику в своём регионе.

Молодых специалистов регион обеспечивает жильем, дает «подъемные».

«Когда приходит молодой специалист, врач, он получает от 150 до 300 тысяч рублей. Фельдшер на ФАП также получает эти деньги. По программе "Земский доктор" к федеральным выплатам каждый получает региональную выплату в размере 500 тысяч рублей. И не важно, врач, фельдшер - все получают одинаково. Это те меры, которые нам помогают поддержать молодого специалиста», - сказала председатель комитета.

Также решение кадрового вопроса в регионе во многом зависит от работы медицинского факультета ПсковГУ, для которого в этом году построено новое здание учебно-лабораторного корпуса: «грандиозное, высокотехнологичное, классно оборудованное». «В этом году мы уже ожидаем первый выпуск медицинского факультета. Ребята, которые сейчас учатся на шестом курсе - это первые терапевты, первые лечебники, которые придут работать в нашу сеть. И мы хотим организовать для них дни открытых дверей в каждой медицинской организации. Будем, в том числе, рассказывать, такие меры поддержки их ждут, когда они придут работать», - отметила Марина Гаращенко, добавив, что на первый выпуск возлагаются очень большие надежды. «Ребята там очень мотивированные, хорошо учатся. Достойные кадры», - сказала она.

Марина Гаращенко также отметила, что до конца года еще около 30 врачей придут в отрасль. «Это все не очень быстро. В течение 5 лет над этим проектом мы работали очень щепетильно. Цифры и суммы, которые заложены в кадровом проекте, колоссальны», - сказала она.

«Острого голода не чувствуем»

Псковские медицинские организации тоже уже могут похвастаться прибавлением и омоложением кадров. Например, в Псковский областной онкодиспансер за последние три года пришло 36 специалистов. «Кадровый дефицит есть в каждой организации. Мы не исключение. Хотя у нас укомплектованность кадрами одна из самых высоких в регионе», - заметил главный врач учреждения Александр Юров.

В настоящее время онкодиспансеру требуется торакальный хирург. «Но не потому, что у нас его не было, а потому что с ноября у нас открывается такой профиль по оказанию помощи пациентам с легочной патологией, - заметил Александр Юров. - Также мы ищем в штат врача-химиотерапевта. Это профиль для наиболее уязвимых пациентов, он максимально широк в том виде помощи, которую мы оказываем. 80% всех пациентов получаю химиотерапию».

Главврач онкодиспансера также сообщил, что в этом году на работу принят врач-гинеколог из Санкт-Петербурга, который будет заниматься приемом пациентов и проведением противоопухолевой лекарственной терапии. В настоящее время молодой сотрудник проходит специализированную переподготовку на онколога.

«По поиску кадров мы работаем через поисковики “Работа в России”, “Хедхантер”. Мы не переманиваем сотрудников внутри региона, мы их привлекаем из других регионов. Также мы активно работаем с ПсковГУ. В этом году приходит в наше учреждение врач ультразвуковой диагностики и два врача-рентгенолога — выпускники факультета медицинской кибернетики. ПсковГУ — серьезный кадровый плацдарм. В прошлом году по целевому договору к нам пришел врач-рентгенолог и врач-патологоанатом», - рассказал он, добавив, что на «Лечебном деле также учится два целевика - будущие врачи-онкологи.

Благодаря этой работе, далось большую часть кадрового дефицита закрыть. «Острого голода мы не чувствуем, но некоторые позиции хотелось бы развить дополнительно», - отметил Александр Юров.

«Коллектив омолаживается»

Псковская городская поликлиника тоже активно занимается привлечением кадров. «Есть вакансии и среди врачей, и среди среднего медицинского персонала, но пока кадровый дефицит сохраняется, причем максимально он выражен в терапевтическом отделении. (врачи-терапевты, участковые). Специалистами поликлиника постепенно укомплектовывается. В конце прошлого - в начале этого года к нам пришли дополнительно врачи-эндокринологи. Теперь в каждом подразделении поликлиники есть такие специалисты. Также во всех трех поликлиниках есть кардиологи, неврологи», - рассказала главный врач Псковской городской поликлиники Галина Неваленная.

Чтобы решить проблему кадров в терапевтической службе, представители учреждения регулярно посещают ярмарки вакансий, размещают вакансии на различных поисковых площадках. «Пока не удалось преодолеть кадровый дефицит, но у нас уже есть потенциал - 47 целевиков, которые учатся в медицинских вузах. В том числе, 17 из них — поступили по нашему направлению в этом году», - рассказала главный врач поликлиники.

Также для учреждения важно пополнение кадрами из числа среднего медицинского персонала — медсестрами, фельдшерами. Поэтому в Псковском медицинском колледже также учатся студенты по целевому направлению от поликлиники.

«У нас работают фельдшеры по обслуживанию вызовов, и на других участках работы. Это хорошие специалисты, грамотные ребята. В этом году из целевиков устроилась на работу одна медсестра», - сообщила Галина Неваленная.

Для привлечения и закрепления молодых кадров выплачиваются «подъемные»: «Когда к нам устраиваются на работу врачи-специалисты, врачи-терапевты, они получают подъемные 300 тысяч рублей. А врачи-терапевты еще в течение трех лет получают доплату — ежеквартально 60 тысяч рублей к зарплате».

Кроме того, врачам компенсируется стоимость аренды жилья. «Также при поддержке губернатора и правительства Псковской области закупаются квартиры для обеспечения жильем молодых специалистов. Причем, по истечении 7 лет работы они имеют право на приватизацию этих квартир. Таких специалистов у нас семь, и уже несколько квартир приватизировано», - рассказала главный врач.

Вновь пришедшим врачам и среднему медперсоналу помогают не только материально. «У нас есть наставничество. Когда молодые специалисты приходят на работу, за ними закрепляются опытные, доброжелательные, мудрые доктора и медицинские сестры, фельдшеры, которые помогают адаптироваться молодым специалистам. Наши опытные доктора передают свой опыт, наработки, знания молодым специалистам. Коллектив омолаживается, и это радует. Молодые доктора привносят новую волну, у них большой потенциал», - отметила она.

«Все целевики к нам вернулись»

В этом плане сложнее приходится районным медицинским учреждениям. Но и здесь, благодаря федеральным и региональным программам поддержки, перспективы тоже неплохие. «По программам "Земский доктор" и "Земский фельдшер" у нас принято 9 человек, из которых пять фельдшеров на ФАПы и четыре врача. Также еще к нам придут два рентгенолога, хирург, терапевт, врач лабораторной диагностики и педиатр. Еще, как минимум, шесть врачей в этом году трудоустраиваются», - рассказал главный врач Островской межрайонной больницы Гайк Хачатрян.

То есть, в этом году больница пополнится 15 медицинскими кадрами по федеральным программам. «Специалисты разные. Есть фельдшер после колледжа Великолукского, есть врачи постарше», - отметил главный врач.

По его словам, все вновь прибывшие специалисты получают серьезные меры поддержки: доктора 1 млн рублей из федеральных и 500 тысяч рублей региональных выплат, фельдшеры - 750 тысяч и 500 тысяч соответственно. Также администрация района предоставляет им служебное жилье с правом приватизации через 5 лет. Медицинские работники, впервые трудоустроенные в Псковской области, получают «подъемные» в размере 300 тысяч рублей.

Причем, если это впервые трудоустроенные в регионе специалисты первичного звена, то в течение трех лет ежеквартально они получают выплаты: врачи - 60 тысяч рублей, фельдшеры — 30 тысяч рублей. Кроме того, с этого года специалистам, которые работают в населённых пунктах с население менее 50 тысяч человек, полагаются выплаты в размере от 14,5 до 18,5 тысяч рублей врачам и 6 тысяч — среднему медперсоналу.

В итоге: по ФАПам укомплектованность полная - «не везде на ставку, но нет ни одного ФАПа, где не было бы работника». Однако есть кадровый дефицит в первичном звене. Но ситуация в Острове не такая сложная, как например в филиале в Пыталово, где нет возможности предоставлять врачам служебное жилье.

Зато в район едут работать ребята, которые учились по целевым направлениям.

«В этом году к нам пришли три рентгенолога-целевика и врач лабораторной диагностики, тоже целевик. Все наши целевики к нам вернулись», - отметил Гайк Хачатрян.

Конечно, насильно заставить сегодняшних студентов работать в области вряд ли получится. Но, возможно, современное оснащение медицинских учреждений, а также существенная помощь государства молодым специалистам и другие меры поддержки врачей и среднего медперсонала будут способствовать тому, чтобы молодые люди оставались в профессии и оставались в регионе. Тогда есть надежда, что кадровый голод в медицине медленно, но верно пройдет. И, возможно, в ближайшее десятилетие, действительно, медицинские учреждения пополнятся молодыми хорошими специалистами. Всем здоровья!

Светлана Синцова

Теги: #регион60 #здравоохранение #кадры
Источник: Псковская Лента Новостей
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