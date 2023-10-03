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Общество

Самозанятым могут дать право на пенсию

04.10.2023 09:52|ПсковКомментариев: 1

Самозанятым хотят обеспечить стабильную пенсию, а тем, кто продает свои услуги через платформы-агрегаторы, подберут надлежащие меры социальной поддержки. Урегулировать обе эти сферы должны новые федеральные законы, которые депутаты разработают и примут в дополнение к закону «О занятости населения», проект которого прошел первое чтение в марте этого года и сейчас готовится ко второму. Подробности рассказал председатель комитета по труду, социальной защите и делам ветеранов Ярослав Нилов.

«Платформенная занятость подразумевает наличие некоего посредника в виде цифровой платформы между производителем и клиентом, получателем услуг. Ближайший аналог — агрегаторы такси. Есть агрегатор, у которого с таксистом нет трудовых отношений — он просто распределяет информацию, давая клиенту возможность получить некую услугу через свою цифровую платформу. За время развития платформенной занятости создался существенный разрыв в социальных гарантиях для платформенных занятых по сравнению с гарантиями, которые существуют для людей в классических трудовых отношениях. Именно его мы и планируем устранить», - приводит слова Нилова «Парламентская газета»

Платформенная занятость в первом чтении была, но рабочая группа, созданная для доработки законопроекта во втором чтении, решила, что все, что касается платформенной занятости, будет регулироваться отдельным федеральным законом. Поэтому ко второму чтению все, что связано с самозанятостью и платформенной занятостью, из текста законопроекта уйдет.

Вторым важным изменением Ярослав Нилов назвал следующее.

«Если раньше у нас максимальный размер пособия предлагали установить в размере минимального размера оплаты труда, то сейчас от этой идеи отказались. Чтобы не порождать иждивенческие настроения, когда человеку невыгодно работать, а выгодно просто получать пособие. Решили таким образом поддержать идеологию непрерывной занятости, создать все условия, чтобы человек мог себя обеспечить и найти постоянный доход. То есть даем удочку, показываем на водоем и объясняем, как ловить в нем рыбу — такой подход», - объяснил он.

Самозанятость и платформенная занятость — это отдельные предметы регулирования, а платформенная занятость еще и явление новое, поэтому решили сделать базовый закон о занятости, прописав в нем принципиальные позиции и установив некие нормативные рамки. Потом уже эти рамки раскрывать, распространять положения закона на самозанятых и на работающих в сфере платформенной занятости отдельными законодательными актами.

«Нюансы и особенности, конечно, потребуются. В том числе исходя из того, что у нас самозанятость с особым режимом налогообложения является вообще-то временной мерой. Несмотря на это, уже восемь миллионов человек в стране зарегистрированы в качестве самозанятых, и спрос растет. Вместе с тем мы видим, что существуют и встречаются некоторые перегибы и недочеты. Например, когда работодатель вынуждает человека увольняться, когда переводят отношения с ним в плоскость гражданско-правовых. Или, что тоже очень серьезно, у самозанятых и тех, кто работает по схеме платформенной занятости, не формируются пенсионные права. И в итоге, достигнув надлежащего возраста, они столкнулся с невозможностью получить пенсию. Насчет этого тоже нужно думать», - уточнил депутат.

Теги: #пенсия
Источник: Псковская Лента Новостей
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