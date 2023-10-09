Общество

Максимальный размер больничного за день к 2025 году увеличат вдвое

Максимальная сумма выплат по больничному за один день увеличится более чем в два раза — с 2,7 тысячи в 2023-м до 5,7 тысячи рублей в 2025-м, рассказали в пресс-службе Минтруда. В 2024-м предельный размер пособия будет чуть выше 4,1 тысячи.

Кроме того, увеличится потолок суммы выплаты по беременности и родам. За 140 дней декретного отпуска будет назначаться до 794,4 тысячи рублей в 2025-м. Сейчас максимальный размер поддержки составляет 383,2 тысячи, а в следующем году планируется повысить лимит до 565,6 тысячи, пишут «Известия».

Также власти увеличат предельную сумму ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет — с 33,3 тысячи сейчас до 68,9 тысячи в 2025-м. В следующем году она вырастет до 49,1 тысячи рублей.

В результате Соцфонд в 2025-м ориентировочно потратит на выплаты пособий: по временной нетрудоспособности — 703,3 млрд, по беременности и родам — 184,3 млрд, по уходу за ребенком — 244,6 млрд рублей, подчеркнули в ведомстве.

В Минтруде напомнили, что размеры пособий зависят от заработка работника, на который начислялись страховые взносы. Причем зарплата учитывается за два предыдущих календарных года. Так, если оплате подлежит больничный, выданный в 2025-м, то для расчета будет использовано жалованье за 2023 и 2024 годы, привели пример в ведомстве.

Рост максимального размера пособий связан с введением единого тарифа страховых взносов с 1 января 2023-го, добавили в министерстве.