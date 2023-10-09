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Общество

«Дело вкуса»: Бесплатный сыр только в мышеловке. ВИДЕО

10.10.2023 14:31|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Дело вкуса», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 10 октября. На этот раз ведущая Анна Машкова предложила поговорить о производстве сыра.

Сыр — это не только бутерброд с утра. Это целая книга, которую хочется открыть и никогда не закрывать. В этом уверены гендиректор греческой сыроварни «Тремпелис» Светлана Климова и сыровар в третьем поколении, главный технолог Ставрос Тремпелис. Сегодня в студии они рассказали о производстве сыров по греческим рецептам из молока псковских коров, о мастер-классах и гастрономических путешествиях.

Как идет процесс выбора коров для производства сыров? Удается ли работать по греческим канонам на Псковской земле? В чем уникальность греческого сыра? Как удается сохранить его качество и вкус без ГМО? Где можно купить продукцию сыроварни «Тремпелис»? Об этом и многом другом - в эфире.

Теги: #ПЛН FM #Дело вкуса
Источник: Псковская Лента Новостей
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