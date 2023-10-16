Общество

В Псковской области катастрофически не хватает семейных психологов - эксперт

В Псковской области критическая нехватка квалифицированных семейных психологов. Об этом начальник отдела опеки и попечительства комитета по социальной защите Псковской области Валентина Чернова сообщила в ходе брифинга в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радио «ПЛН FM».

«Мы очень нуждаемся в том, чтобы кризисных центров было на территории Псковской области как можно больше, потому что времена сейчас достаточно тяжелые, состояние у родителей бывает крайне нервозное. Подобная дистанционная помощь могла бы оказать большую поддержку родителям», – сказала Валентина Чернова.

«У нас катастрофически не хватает психологов, семейных психологов, заточенных не на решение вопросов детско-родительских отношений в образовательном пространстве, а именно на решение семейных вопросов. Таких специалистов практически нет. В районах людей с психологическим образованием, способных помочь в кризисной ситуации, очень мало», – заключила начальник отдела опеки и попечительства.