Общество

Дмитрий Шахов почтил память жертв политических репрессий

Уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов почтил память жертв политических репрессий, возложив венок к закладному камню мемориала жертвам политических репрессий, установленному у Мироносецкого кладбища в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил Дмитрий Шахов.

Фото здесь и далее: Дмитрий Шахов

Мероприятие посвящено Дню памяти жертв политических репрессий, который отмечается в стране 30 октября в соответствии с постановлением Верховного Совета РСФСР №1763/1-I от 18 октября 1991 года «Об установлении Дня памяти жертв политических репрессий», напомнил Дмитрий Шахов.

«В стране вспоминают самый трагический период в истории нашего государства, входившего в Союз Советских Социалистических Республик. Это время вошло в историю как период массовых политических репрессий, который, к сожалению, для всех граждан, длился достаточно долго – с 20-х по 50-е годы ХХ века, - отметил Дмитрий Шахов. - В последние годы представители отдельных категорий граждан нашей страны напоминают нам о выдающейся исторической роли И. В. Сталина, ставя его в пример, в сравнении с другими лидерами нашего государства. В этой связи, хотел бы напомнить, что оценка исторических личностей всегда должна носить комплексный характер, нельзя никогда выделять одни исторические периоды и предавать забвению другие. Вспоминая историческую роль Иосифа Сталина как руководителя советского государства, которое образовалось в результате Великой Октябрьской социалистической революции в 1917 году, нельзя никогда забывать о его деятельности как раз по организации и обоснованию государственной политики, всего государственного аппарата по физическому и моральному уничтожению своих граждан, не согласных с проводимой политикой "первого в мире рабоче-крестьянского государства"».

Омбудсмен рассказал, что в годы политического террора многие выдающиеся граждане, среди которых видные представители интеллигенции (Гумилёв, Мейерхольд, Мандельштам и другие), военноначальники (Блюхер, Дыбенко, Тухачесвкий, Якир, Уборевич и другие), руководители партийных и государственной власти органов (Постышев, Косиор, Зиновьев, Рыков, Каменев и другие), правоохранительных и судебных органов (Акулов, Янсон, Антонов-Овсеенко, Крыленко, Нюрина, Булат, Артузов, Бокий и другие) по ложным доносам и необоснованным обвинениям были расстреляны, в том числе и во вне судебном порядке.

«Например, только в руководящем составе Красной Армии из пяти маршалов - героев Гражданской войны – трое репрессированы и расстреляны (Тухачевский, Егоров, Блюхер). Всего репрессиям в 1937-1938 годах в армии было подвергнуто почти 40 тысяч офицеров, и только примерно каждый четвертый был восстановлен на службе. Более 22 тысяч сотрудников органов государственной безопасности также попали под репрессии 1930-х годов. Бумерангом репрессии возвратились и к тем, кто принимал в них активное участие. Так была расстреляна значительная часть членов "троек НКВД", которые выносили неправосудные и необоснованные приговоры», - отметил Дмитрий Шахов.

За годы репрессий был уничтожен практически весь состав «ленинской гвардии», близких соратников первого руководителя страны Советов В. И. Ленина, кто участвовал в подготовке и организации Октябрьской революции 1917 года, продолжил омбудсмен. В большинстве республик, краев и областей в эти годы было арестовано почти всё руководство партийных и советских органов, а также значительное количество руководителей городских и районных организаций. Где-то эта цифра составляла 2/3 состава руководящих партийных и советских органов.

«Трагическая судьба ждала и их семьи – близкие родственники были осуждены и высланы на долгие годы в лагеря, фактически на каторжные работы, которые часто заканчивались либо смертью, либо инвалидностью. При расследовании подобных дел грубо нарушались даже нормы социалистической законности, массово использовались недозволенные методы следствия: рукоприкладство, пытки и фальсификации», - подчеркнул уполномоченный.

Псковский омбудсмен заметил, что знать и уважать историю своего государства должен каждый любящий свою Родину гражданин.

Дмитрий Шахов подчеркнул важность недопущения фальсификации исторических фактов об этом периоде в жизни нашей страны, и как никогда, особенно на современном этапе развития общества. Актуальными в этой связи он считает высказывания президента России Владимира Путина, который сказал, что «нельзя замалчивать тему политических репрессий в советское время, несмотря на то, что это тяжелая страница в истории России. Это страшное прошлое нельзя вычеркнуть из национальной памяти и, тем более, невозможно ничем оправдать, никакими высшими так называемыми благами народа». «Этим преступлениям не может быть никаких оправданий, в нашей стране дана ясная политическая, правовая, нравственная оценка злодеяниям тоталитарного режима... И такая оценка не подлежит никаким ревизиям», заметил Дмитрий Шахов.

«В период политических репрессий расстреляны были десятки тысяч, репрессированы миллионы человек, причем прежде всего люди со своим собственным мнением. Они не боялись его высказывать, а порой и высказывали его только в частных беседах, но система доносов, поддерживаемая государством, и им не оставила шансов не попасть под каток массовых политических репрессий», - добавил омбудсмен.