Общество

Около 100 км прибрежных территорий Псковской области очистили от мусора

В Псковской области завершились мероприятия текущего года по очистке берегов водных объектов в рамках ежегодной общероссийской акции «Вода России». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

С апреля по октябрь субботники на прибрежных территориях состоялись в 24 районах области. От бутылок, пакетов и другого мусора очищено порядка 100 км побережья рек и озер.

В мероприятиях приняли участие около 3 тысяч человек. Среди активистов — представители администраций муниципальных образований Псковской области, работники и учащиеся образовательных учреждений, сотрудники организаций и волонтеры.

К акции присоединились и студенты. Под руководством Псковской региональной общественной экологической организации «Зеленый крест» в октябре студенты-волонтеры выезжали на уборку озер Жуковское и Серебряное — места массового летнего отдыха граждан.

Комитет по природным ресурсам и экологии Псковской области благодарит всех, кто в течение всего года не оставался равнодушным и принял участие в поддержании чистоты прибрежных зон водных объектов региона, отметили в правительстве.

В этом сезоне акция проходила под эгидой федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология», который проводится по инициативе президента России Владимира Путина.