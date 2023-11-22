Общество

Проект «Присягнувший единожды» объединил почти 8 тысяч школьников в Псковской области

В школах Псковской области прошли уроки мужества в рамках проекта «Присягнувший единожды». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото: ГТРК «Псков», Великолукская телерадиокомпания

Мероприятия были приурочены ко Дню военной присяги, который отмечается в России 21 ноября. Участие в них приняли почти 8 тысяч учащихся. В десятом классе псковской гимназии №29 урок мужества провел подполковник внутренней службы в отставке, член исполкома псковской региональной общественной организации «Офицеры России» Михаил Семенков. Он поделился воспоминаниями о службе, ответил на вопросы подростков.

Также Михаил Семенков напомнил школьникам, что скоро в стране будет отмечаться День героев отечества, и рассказал о том, как появился праздник, о героях истории и современности. «Молодежь — это наше будущее. И то, как будут воспитаны молодые люди, какое понимание о Родине, чести, достоинстве у них будет, то мы будем и иметь в будущем», — сказал он.

В лицее №10 урок мужества провела участник специальной военной операции, а также руководитель великолукского филиала фонда «Защитники Отечества» Татьяна Щеблыкина.

Уроки мужества также прошли в школах районов, городских и муниципальных округов региона - в общей сложности в 98 образовательных организациях.

Отметим, что День военной присяги в 2023 году отмечается в первый раз — дата установлена в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина. Праздник приурочен к изданию 21 ноября 1721 года указа российского императора Петра Первого о присяге для различных должностей — о том, что каждый чин при определении на службу должен принять клятву верности и преданности России.

Сегодня военная присяга — торжественное обещание, клятва, которую дает гражданин, вступающий в ряды Вооруженных Сил РФ. Принимая присягу, он берет на себя высокие обязательства, которые составляют смысл военной службы.