Общество

Проект «МК в Пскове» получил награду Знак качества «МК»- 2023

Проект «МК в Пскове» стал одним из лучших среди региональных редакций «Московского Комсомольца» по итогам работы в 2023 году. Наиболее успешные редакции сегодня, 22 ноября, назвали на итоговом федеральном семинаре руководителей региональных и зарубежных проектов издательского дома «Московский комсомолец».

Главный редактор «МК в Пскове» Ирина Каплан получила награду Знак качества «МК»- 2023.

Напомним, с ноября 2019 года сайт «МК в Пскове» работает под эгидой медиахолдинга «Гражданская пресса». На страницах сетевого издания выходят актуальные новости политики, экономики, спорта, культуры, а также информация о происшествия. Является одним из самых посещаемых сайтов Псковской области по данным LiveInternet. В редакции работают журналисты Екатерина Мазепина и Светлана Пикалёва.

Интернет-ресурс MK.RU – один из первых новостных ресурсов Рунета, на рынке с 1997 года. Сегодня входит в ТОП-10 самых посещаемых сайтов интернет-СМИ c ежедневной посещаемостью более 2 млн уникальных пользователей.