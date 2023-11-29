Общество

«Грани развития»: О школе танцев «Breaking School Псков». ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись нового выпуска программы «Грани развития» о школе танцев «Breaking School Псков», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сегодня, 29 ноября.

Как давно существует школа танцев? Кто там преподает и почему основой программы обучения является брейк-данс? Есть ли какие-то ограничения по физической подготовке и здоровью, чтобы заниматься брейк-дансом? Об этом рассказали основатель, идейный вдохновитель и преподаватель школы танцев «Breaking School Псков» Владимир Ефимов и ученица школы Алина Кристова. Ведущий — Артем Татаренко.