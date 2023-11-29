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Общество

Учителей и врачей планируют массово снабжать российскими планшетами с 2025 года

29.11.2023 11:05|ПсковКомментариев: 0

Минцифры РФ планирует с 2025 года в рамках нового национального проекта «Экономика данных» начать массовое снабжение учителей и врачей планшетами отечественного производства. Об этом сообщил в ходе Tadviser Summit министр цифрового развития РФ Максут Шадаев.

По его словам, в 2024 году пройдет пилотный проект, в ходе которого будут опробованы разные варианты планшетов, поскольку до сих пор ведется дискуссия по вопросу выдачи ноутбуков вместо планшетов, пишет ТАСС

«Нам кажется, что планшеты более удобные. По итогам этого мы надеемся, что в рамках новой национальной программы (нацпроект "Экономика данных" - ред.) мы сможем выбрать правильный путь и уже с 2025 года, соответственно, начать массовое оснащение учителей и врачей в стационарах, и врачей, которые ходят по домам, российскими планшетами», - сказал министр.

Глава Минцифры отметил, что снабжение работников социальной сферы планшетами также позволит обеспечить формирование в РФ собственного производства, поскольку в настоящее время пока не хватает большого заказа для того, чтобы это производство сформировать. 

Теги: #учитель #минцифры
Источник: Псковская Лента Новостей
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