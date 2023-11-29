Общество

Почти 50 нарушений закона о закупках выявило Псковское УФАС

Управление Федеральной антимонопольной службы по Псковской области выявило 44 нарушения закона о закупках, Об этом корреспонденту Псковской Ленте Новостей рассказала руководитель УФАС России по Псковской области Ирина Белоконь в ходе пресс-конференции по итогам работы управления за 9 месяцев 2023 года.

Выявили 61 нарушение закона о контрактной системе. УФАС рассмотрел 93 обращения о включении в реестр недобросовестных поставщиков, и включил в реестр 31 поставщика, В судебном порядке обжаловали 4 решения, все из них находятся в стадии рассмотрения. Из них 9 поставщиков исполняли контракты в рамках национальных проектов, в частности, нацпроекта «Здравоохранение».

Сумма наложенных административных штрафов – 215 тысяч рублей, взысканных – 101 тысяча рублей, с учетом наложенных штрафов в предыдущих периодах.