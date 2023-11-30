Общество

Свыше 70 школьников в Великих Луках не справились с ЕГЭ в 2023 году

Об итогах единого государственного экзамена в 2023 году депутатам Великолукской городской Думы на очередном заседании рассказала начальник управления образования города Виктория Крюкова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Великолукской городской Думе.

Фото: Великолукская городская Дума

Виктория Крюкова сообщила, что экзаменационная компания 2023 года проходила в штатном доковидном режиме, никаких значимых изменений в организации единого госэкзамена в этом году не было. Для организации ЕГЭ в городе были задействованы четыре пункта проведения (ППЭ) – 52 аудитории с количеством учащихся в аудитории – 15 человек.

«Для проведения ЕГЭ были мобилизованы все необходимые силы, которые обеспечили безопасность проведения, объективность и достоверность результатов экзамена», - отметила Виктория Крюкова.

Согласно требованиям к обеспечению проведения ЕГЭ, в ППЭ было привлечено 277 человек в качестве организаторов ЕГЭ, руководителей пунктов проведения ЕГЭ, членов государственной экзаменационной комиссии, технических специалистов. Все ППЭ, а также организаторы были своевременно и в соответствии с инструкциями подготовлены к ЕГЭ.

«Единый государственный экзамен в городе прошёл штатно, организованно, максимально объективно и прозрачно, без замечаний, с соблюдением прав обучающихся и санитарных требований», - сказала Виктория Крюкова.

В 2023 году в Великих Луках государственную итоговую аттестацию по программам среднего общего образования в форме ЕГЭ проходили 463 выпускника из 16 общеобразовательных учреждений города, а также 42 выпускника прошлых лет.

Выступающая обозначила, что приоритеты выбора предметов выпускниками в 2023 году не поменялись. Традиционно в рейтинге дисциплин после обязательных лидируют обществознание (51,9 %), биология (22,8 %), история (14,9 %). Физика (12 %) уступила свое место информатике (13,3 %). Наиболее редко выбираемые предметы – это «Литература» - 9,3 % и «География» - 0,7 % выпускников.

«Общие результаты экзаменов оказались в целом не хуже прошлогодних. Тенденции, которые наблюдаются в городе по итогам ЕГЭ, в целом коррелируют с общероссийскими результатами. Большинство выпускников школ города Великие Луки, проявив умение рассуждать, аргументировать, использовали навыки исследовательской и проектной деятельности и показали достойные результаты на ЕГЭ 2023 года», - подчеркнула начальник управления образования.

Если говорить про конкретные результаты, то было отмечено, что по сравнению с прошлым годом в городе зафиксировано их повышение по восьми предметам из 11. Четыре выпускника получили максимальный балл в 100 баллов по предметам «Литература» и «Химия». В целом общее количество высокобалльных работ в 2023 году больше прошлого года: результат 90 и более баллов получили 84 выпускника. 249 выпускников набрали по учебным предметам более 80 баллов. 20 выпускников получили свыше 260 баллов по сумме результатов по трем предметам.

Несмотря на то, что в 2023 году средний тестовый балл по совокупности всех предметов и количество высоко балльных работ выросло, доля участников, которые не смогли преодолеть минимальные пороги по предметам ЕГЭ, к сожалению, также увеличилась: 73 (4,7 %) выпускников не преодолели минимальную шкалу баллов по совокупности всех сданных экзаменов, отметила Виктория Крюкова.

Представленную информацию депутаты Великолукской городской Думы приняли единогласно.

Депутат Дмитрий Белюков отметил, что качество проведения ЕГЭ с каждым годом растёт, и это говорит о системной работе и поступательном развитии всей системы образования города.