Общество

В Минтруде выступили против трудовых договоров с релокантами

По мнению Минтруда, заключение трудового договора с работающими из-за рубежа гражданами недопустимо. Об этом говорится в разъясняющем письме Минтруда за подписью государственного советника Дмитрия Мыльникова на портале «КонсультантПлюс».

Трудовые отношения предполагают ряд прав и обязанностей сотрудников и работодателей, которые в полной мере могут быть обеспечены только в пределах страны, сказали в пресс-службе Минтруда. Как объяснили в ведомстве, в других государствах по-разному действуют налоговые нормы и требования к охране труда, также отличаются условия по обеспечению социального и медицинского страхования персонала, пишут «Известия».

«Постоянное сотрудничество с гражданами, находящимися за пределами РФ, компании могут осуществлять в рамках гражданско-правовых отношений с учетом особенностей как российского, так зарубежного законодательства», — добавили в министерстве.

Минтруд не может призывать работодателей не заключать договоры с уехавшими — только подчеркивать их противоречия законодательству, отметил консультант ЮК «Лемчик, Крупский и Партнеры» Андрей Токарев. Однако, по его словам, Трудовой кодекс не содержит запретов на контракты с дистанционными работниками.

«При трудовых отношениях с гражданами, работающими из-за рубежа, могут возникнуть проблемы с начислением зарплат, переводом страховых взносов, а также с техникой безопасности», — подчеркнула профессор Финансового университета при правительстве РФ Юлия Долженкова.

Ставки НДФЛ для резидентов и релокантов уравнены и составляют 13% либо 15%, напомнил член совета директоров FinExpertiza Агван Микаелян. В этом плане и для компаний, и для бюджета не имеет значения, в какой стране находится дистанционный сотрудник.