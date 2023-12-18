Общество

Творческий проект «Голоса страны» будет реализован в рамках выставки-форума «Россия» на ВДНХ

На Международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ в марте 2024 года пройдет проект «Голоса страны» под художественным руководством Константина Богомолова — режиссера и художественного руководителя Театра на Малой Бронной. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Целью проекта является возможность показать, что каждый может быть настоящим героем и каждая жизнь важна и ценна.

В рамках проекта планируется создание 12 документальных моноспектаклей о людях, повседневная работа которых ежедневно меняет страну к лучшему, в постановке известных театральных режиссеров и исполнении выдающихся артистов России.

Заявку на сайте проекта могут оставить граждане России старше 18 лет, рассказав историю из своей жизни.

По итогам отбора в конце декабря будут определены 12 историй, которые войдут в программу проекта. К репетициям на сцене театра на Малой Бронной команда проекта приступит уже в феврале 2024 года.

Прием заявок осуществляется до 20 декабря 2023 года. Подробная информация размещена на официальном сайте проекта https://голоса-страны.рф.

Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.