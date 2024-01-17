Общество

Великолукский район отмечает 80-ю годовщину освобождения от фашистов

80-ю годовщину освобождения муниципалитета от немецко-фашистских захватчиков празднуют жители Великолукского района сегодня, 18 января.

Великолукский район был освобожден от немецко-фашистских захватчиков 18 января 1944 года.

Оккупация территории Великолукского района немецко-фашистскими захватчиками в 1941-1943 годах нанесла народному хозяйству района серьезный урон. Территория 12 сельсоветов превращена в пустыню, сожжены и разрушены около 350 сел и деревень, а также почти семь тысяч жилых и хозяйственных построек». Более 11 тысяч великолучан, то есть каждый седьмой житель района, погибли на фронтах Великой Отечественной войны или были уничтожены карателями. Останки 16,5 тысячи солдат и офицеров Красной Армии покоятся в воинских захоронениях района.

Напомним, 81-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков отметили в городе Великие Луки 17 января.