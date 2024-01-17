Директор «Псковских тепловых сетей» Игорь Максимов отмечает день рождения сегодня, 18 января. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе предприятия.
«Чтобы перечислить все его звания и регалии уйдет целый год, но разве это важно? В любом человеке важны его истинные качества, а не красивые слова в резюме. Для каждого из нас Игорь Иванович очень разный. Для одних он строгий, но мудрый начальник, для других он верный товарищ, а для других и вовсе как отец родной, но для всех без исключения он эталон настоящего мужчины и безусловного лидера!» - отметили в ПТС.
«Уважаемый Игорь Иванович! Позвольте от лица всего предприятия поздравить вас с новым годом в жизни! Вы прекрасный человек, опытный руководитель и настоящий профессионал своего дела! Желаем вам сохранить все то, что вы накопили — это мудрость, энергию, терпение, честность, доброту, справедливость, понимание, неравнодушное отношение к своим подчиненным. Пусть работа всегда приносит только удовлетворение и дарит стимул двигаться вперед! Идите по жизни с юношеским задором и позитивом, смейтесь всем проблемам и невзгодам в лицо. И конечно, пусть в вашем доме всегда царит любовь, умиротворение и благополучие. Будьте здоровы! С днем рождения!» - говорится в поздравлении «Псковских тепловых сетей».