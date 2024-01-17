Общество

Директор «Псковских тепловых сетей» Игорь Максимов отмечает день рождения

Директор «Псковских тепловых сетей» Игорь Максимов отмечает день рождения сегодня, 18 января. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе предприятия.

«Чтобы перечислить все его звания и регалии уйдет целый год, но разве это важно? В любом человеке важны его истинные качества, а не красивые слова в резюме. Для каждого из нас Игорь Иванович очень разный. Для одних он строгий, но мудрый начальник, для других он верный товарищ, а для других и вовсе как отец родной, но для всех без исключения он эталон настоящего мужчины и безусловного лидера!» - отметили в ПТС.