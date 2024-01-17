Общество

Псковский военный сядет в тюрьму за уклонение от службы в период мобилизации

Псковский гарнизонный военный суд 18 января вынес приговор по уголовному делу в отношении военнослужащего, который самовольно оставил место прохождения военной службы (часть 5 статьи 337 УК РФ). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в суде.

Фото: Псковский гарнизонный военный суд

Чтобы временно уклониться от прохождения военной службы в период мобилизации, объявленной указом президента Российской Федерации от 21 сентября 2022 года №647, мужчина не явился на службу к установленному регламентом сроку – 8.00 25 июля 2023 года.

Подсудимый вместо прохождения службы проводил время по своему усмотрению на территории Псковского района. 13 октября его обнаружили сотрудники полиции на участке автомобильной дороги вблизи деревни Ершово Псковского района, в связи с чем его незаконное нахождение вне сферы военно-служебных отношений было прекращено.

В судебном заседании подсудимый полностью признал свою вину, раскаялся в содеянном.

Суд признал военнослужащего виновным и с учетом части 1 статьи 70 УК РФ к назначенному наказанию присоединил часть не отбытого наказания по приговору Псковского гарнизонного военного суда от 5 июля 2023 года. Окончательно по совокупности приговоров мужчине назначили наказание в виде лишения свободы на срок пять лет шесть месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу пока не вступил.