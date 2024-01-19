Общество

Три школы Порховского района закрыты на карантин

Три школы Порховского района закрыты на карантин в связи с превышением порога заболеваемости. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации муниципалитета.

Школы закрыли с 16 января на карантин в связи с превышением порога заболеваемости (более 20% от общего количества учеников школы). Это школа №1 Порхова и её филиалы - Полонская и Волышовская школы.

Карантин продлится до 22 января включительно. Тем не менее учащиеся продолжают процесс обучения в дистанционном формате, если позволяет их состояние здоровья. В некоторых других образовательных учреждениях района на карантин закрывают отдельные классы или группы, например, 6б в школе №3 г.Порхова, 1 младшую группу в детском саду «Росинка» в Полоное, пишет районная газета.

Во всех школах и садах проводится санитарная обработка помещений.