Общество

Директор ГТРК «Псков» Наталья Юрченко приняла участие в марафоне «Дорога Жизни»

Директор государственной телерадиокомпании «Псков», депутат Псковской городской Думы Наталья Юрченко приняла участие в 55-м международном марафоне «Дорога Жизни».

Мероприятие прошло в воскресенье, 28 января. Тысячи спортсменов и любителей бега вышли на знаменитую блокадную дорогу, чтобы почтить пробегом память павших защитников блокадного Ленинграда, а также посоревноваться в беге на длинные дистанции.

Проверять свои силы в беге на 1, 5, и 42 км 195 м решились жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а также гости из различных беговых сообществ: «Дикие», «Клуб Энергия», «ProSport» и других.

«Это мой лучший и одухотворенный марафон. Потому что за Победу! С дорогими сердцу девчатами. С отличным боевым настроем и морозцем», - сообщила Наталья Юрченко на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Она призналась, что давно хотела попасть на марафон «Дорога Жизни», однако не планировала бежать из-за травмы колена.

«Но свершилось чудо! Никакой боли или проблем. Отличный личный результат, если учесть, что совсем без тренировок больше месяца», - заключила Наталья Юрченко.

Фото: страница Натальи Юрченко в соцсети «ВКонтакте»