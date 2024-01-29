Общество

В России отменят госпошлину за регистрацию безвозмездно переданной техники в зону СВО

Госпошлина за регистрацию безвозмездно переданной техники в зону спецоперации будет отменена. Как сообщил первый заместитель председателя Совета Федерации, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак в своем Telegram-канале, рабочая группа по СВО внесла в Госдуму законопроект – поправки коснутся Налогового кодекса. О необходимости введения этой нормы ранее докладывали президенту.

«Речь идет об автомобилях, маломерных судах и других транспортных средствах, которые передаются Народному фронту для гуманитарных миссий и нужд наших бойцов по договорам пожертвования. Коллеги из ОНФ тратят серьезные деньги для того, чтобы поставить всю эту технику на учет», - отметил Андрей Турчак.

Когда поправки в Налоговый кодекс вступят в силу, процесс постановки на учёт такого транспорта станет бесплатным. «Это касается регистрации, выдачи госномеров, ПТС, свидетельства о праве собственности и ряда других документов», - добавил Андрей Турчак.