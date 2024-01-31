Общество

Дума приняла во втором чтении проект о праве властей регионов запрещать «наливайки»

Госдума приняла во втором чтении законопроект, предусматривающий право региональных властей запрещать на своей территории розничную продажу пива и нескольких других слабоалкогольных напитков в так называемых «наливайках».

Документ инициирован группой депутатов и сенаторов, среди которых глава комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин и первый вице-спикер нижней палаты парламента Александр Жуков, пишет ТАСС.

Представители законодательных собраний субъектов РФ приняли участие в обсуждении инициативы по ВКС. «После принятия закона у региональных властей будут все полномочия и возможности, чтобы навести порядок в этой сфере», - писал ранее в своем Telegram-канале председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Сейчас розничная продажа алкоголя и розничная продажа алкоголя при оказании услуг общественного питания являются разными видами деятельности, для которых требуются отдельные лицензии, однако для пива и слабоалкогольной продукции такие правила не работают.

Кроме того, субъекты РФ получат право ограничения времени розничной продажи алкогольной продукции в «наливайках». Законами субъектов РФ могут быть введены требования о возможности розничной продажи пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи при оказании услуг общественного питания только в ресторанах, барах, кафе и буфетах.

Как пояснила первый зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Надежда Школкина («Единая Россия»), в качестве дополнительной защиты граждан от некачественного алкоголя не допускается производство алкогольной продукции с добавлением этилового спирта, если это не предусмотрено законодательством РФ или техрегламентом. Также запрещается использование в наименовании алкогольной продукции информации, способной ввести в заблуждение потребителей такой продукции относительно ее природы, состава, лечебных свойств и прочего.