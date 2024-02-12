Общество

Мошенники выманивают деньги у островичей от имени Дмитрия Быстрова

Мошенники выманивают деньги у островичей от имени главы Островского района Дмитрия Быстрова. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«В социальных сетях якобы от моего имени идет рассылка сообщений: злоумышленники предлагают различные поводы для беседы. Но, очевидно, всё сводится к одному – выманиванию денег. Прошу вас не реагировать на такого рода фейки! Очевидно, это уже известная мошенническая схема с подменой аккаунта в мессенджерах», - отметил Дмитрий Быстров.

Глава района напомнил, что с ним всегда можно связаться в социальной сети «ВКонтакте».

«Будьте внимательны и перепроверяйте информацию! О подозрительных звонках и сообщениях необходимо сообщать в полицию», - добавил он.

Ранее сообщалось, что мошенники рассылают от имени главы города Пскова Бориса Елкина фейковые сообщения.