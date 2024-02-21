Общество

В России одобрили закон о выдаче электронных прокатных удостоверений на фильмы

Совет Федерации одобрил на пленарном заседании закон о предоставлении в электронном виде прокатных удостоверений на фильмы. С этой целью будет оформляться соответствующая запись в государственном регистре фильмов.

Изменения вносятся в закон «О государственной поддержке кинематографии РФ». Как пояснил член комитета СФ по науке, образованию и культуре Петр Тултаев, вместо «оформления бумажных документов будет формироваться юридически значимая запись в соответствующем информационном ресурсе». «Электронная выписка из госреестра национальных фильмов будет служить в качестве удостоверения национального фильма», - отметил сенатор.

Согласно закону, отказ в выдаче удостоверения, отзыв и внесение в него изменений также будут оформляться записью в государственном регистре фильмов. Там же будут фиксироваться получение, продление и аннулирование статуса национального фильма. При этом информация о выданных удостоверениях национального фильма и прокатных удостоверениях на фильмы будет общедоступной, она будет размещаться на официальном сайте Минкультуры России, пишет ТАСС.

Законом также вводятся понятия «прокатное удостоверение на фильм» и «удостоверение национального фильма». Кроме того, субтитры для глухих и тифлокомментарий к национальному фильму одновременно с копией этого фильма должны быть предоставлены демонстратору фильма его производителем, прокатчиком или иным правообладателем.