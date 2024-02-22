Общество

Псковичи за год потратили на услуги ветеринаров свыше 100 млн рублей

По оперативным данным, 102,4 млн рублей составили затраты жителей Псковской области на ветеринарные услуги в 2023 году, что на 2,1% выше показателя 2022 года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковстате.

Фото из личного архива Екатерины Дубик

Чем могут болеть кошки и собаки, и как это предотвратить, а также зачем вакцинировать и стерилизовать животных - читайте в интервью с ветеринарным врачом общей практики с десятилетним стажем работы Екатериной Дубик.

Ранее сообщалось, что в России планируют ввести налоговой вычет за медицинские услуги по лечению домашних животных, если у них есть официальная регистрация. Такой законопроект с поправками в Налоговой кодекс подготовлен к внесению в Госдуму.

Смотрите также В России предложили давать налоговый вычет за ветеринарные услуги

А владельцы аптек попросили правительство разрешить им продавать ветеринарные препараты. Представители отрасли объяснили инициативу постоянным ростом количества домашних животных, которых, по оценкам специалистов, уже более 63 млн. Для этого они предложили внести поправки в закон «Об обращении лекарственных средств» (61-ФЗ).