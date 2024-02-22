Общество

Владельцы аптек попросили разрешить им продажу ветпрепаратов

Владельцы аптек попросили правительство разрешить им продавать ветеринарные препараты. Представители отрасли объяснили инициативу постоянным ростом количества домашних животных, которых, по оценкам специалистов, уже более 63 млн. Для этого они предложили внести поправки в закон «Об обращении лекарственных средств» (61-ФЗ).

Соответствующее письмо Национальная фармацевтическая палата, Российская ассоциация аптечных сетей, Союзфарма и «Деловая Россия» направили вице-премьеру Дмитрию Григоренко (есть у «Известий»). В правительстве подтвердили факт получения документа.

Представители бизнеса уверены, что существующее разделение аптек — «искусственно созданная дифференциация», которая неудобна потребителям. Так, к примеру, 61-ФЗ отделяет продажи лекарств для медицинского применения, то есть для людей, от тех, которые ориентированы на животных.

При этом непосредственно в определении лекарственных средств такого разделения нет, отмечается в письме. Согласно закону, препараты применяют для профилактики и лечения заболеваний без разграничений на медицинский или ветеринарный профиль.

Также в этом законе есть два разных термина — аптечная организация и ветеринарная. Для каждой из них следует получать отдельную лицензию в Росздравнадзоре или Россельхознадзоре соответственно. Хотя фармацевтические работники имеют право работать в обоих типах аптек.