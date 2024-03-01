Общество

«Зверьё моё»: Животные - компаньоны и лекари

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию свежего выпуска программы «Зверьё моё», которая вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 29 февраля. К ведущей Ульяне Лаблюк пришла практикующий психолог Олеся Бабурина. Она рассказала о роли домашних животных в жизни человека: какое влияние четвероногие могут оказывать на психику хозяев, как формируют нравственные качества детей, и какие нюансы стоит учитывать перед тем, как завести питомца для ребенка. Действительно ли кошки и собаки - хорошие «лекари», и способны ли они перетягивать на себя болезни человека? Об этом и многом другом читайте в текстовой версии.

О безусловной любви

- Олеся, как ты считаешь, для чего современному человеку нужны домашние животные? Какие функции они могут выполнять, помимо традиционных - ловли мышей, охраны дома и так далее?

- На сегодняшний день нам не очень-то нужны животные для охраны дома и для ловли мышей. Мы живем в совершенно другом мире и можем воспринимать животных, которые живут рядом с нами, как компаньонов. Они помогают нам учиться дружить, любить, налаживать контакты, получать очень много различных положительных эмоций. Животное учит нас какой-то особенной любви, преданной, безусловной. Когда ты приходишь домой и – тебя встречает кошка или собака. Они никогда тебя не осудят, не зададут лишних вопросов, не будут осуждать за ошибки или не принимать тебя за какой-то нехороший внешний вид. Животные - отличный способ учиться такой безусловной любви.

- Скажи, а у тебя дома есть животное?

- Да, у меня кот и кошка. И они моё счастье.

- Породистые или «двортерьеры»?

- Я решила осчастливить двух котят, которых забрала с улицы.

- Здорово! У меня две кошки и кот. По своему опыту могу сказать, что питомцы снимают психоэмоциональное напряжение, спасают от одиночества, являются мощным оружием против стресса. Скажи, какое еще влияние могут оказывать животные на психику взрослого человека?

- Да, все правильно. Животные очень помогают человеку снимать психоэмоциональное напряжение, успокаиваться. Есть очень много различных наблюдений. Например, если коты приходят спать к человеку, у него хороший сон, ему не снятся кошмары или снятся по минимуму. Когда мы гладим животное (а у нас на руках очень много нервных окончаний), мы успокаиваемся. Успокаивается наш пульс, наше дыхание, волнение и тревожность уходят. Животные нам просто невероятно помогают.

- А что касается психики ребенка? Я читала, что у детей, имеющих домашних животных, уровень эмпатии выше, чем у тех, кто живет без питомцев, так ли это? И, думаю, стоит прояснить для наших радиослушателей значение слова «эмпатия».

- Ребенок очень многому учится у животных, учится понимать их эмоции, состояние. Эмпатия - это способность к сопереживанию. То есть, ты будто чувствуешь себя в теле другого человека или другого живого существа и понимаешь, какие эмоции, чувства оно испытывает, каково его состояние. Это способность к сопереживанию и к пониманию другого. Конечно же, нельзя сказать, что дети, у которых нет животных, не склонны к эмпатии. Нет, просто животное - очень хороший учитель в этом плане. Ребенок смотрит на питомца и учится его понимать: кошечка сейчас очень активна и хочет играть, быть в контакте или грустит и намерена побыть одна. Собачка злая - её лучше не трогать, а вот она хочет играть и быть рядом. Конечно, ребёнок учится этому и у взрослых. Но, если есть возможность побыть с животным, научиться уважать его состояние, понимать, что оно сейчас хочет или не хочет, - это здорово. Бывает, котиков тискают, а они, возможно, этого не хотят, уходят, прячутся - и ребенок учится соблюдать границы. В противном случае кошка, если ей что-то не нравится, может ударить лапой или оцарапать. Она говорит: «Стоп, так нельзя». Собака может оскалиться, зарычать. Грызуны - те вообще не будут церемониться, просто укусят, и все. Ребёнок учится, как себя вести, у животного: если тебе плохо, говори об этом, если тебе больно - защищайся. И это нормально.

- Думаю, животные незаменимы и в укреплении физического здоровья детей?

- Да, всё верно, это активность. А ещё ответственность - ребёнок учится ухаживать, ходит гулять, кормит, следит. И причем детки, которые, например, гуляют на улице с собаками, они чаще и смелее знакомятся с другими людьми. Легче подойти к такому же человеку с собакой и что-то спросить, подружиться, познакомиться. Это очень важно.

- То же самое, наверное, о взрослых можно сказать. Когда ты гуляешь с собакой, можешь знакомиться с такими же собаководами и находить друзей таким образом.

- Да, так намного легче идут коммуникация и контакт. Людям проще находить взаимодействие так же, как их животным, - подошли, понюхались, познакомились.

- А ещё наличие животного в доме дисциплинирует. На мой взгляд, домашние животные - это хорошие воспитатели.

- Животное очень сильно дисциплинирует. И это очень важно - научиться распределять какие-то обязанности между членами семьи, кто будет ухаживать за животным.

О жестокости

- Так сложилось, что некоторые родители покупают животное в качестве игрушки. Что думаешь по этому поводу?

- Это, конечно же, очень печально - сравнить живой организм и игрушку. Когда родители покупают питомца в качестве игрушки, очень важно понимать, какие потребности ребенка они хотят удовлетворить таким образом. Может быть, для этого есть какие-то другие способы, ведь животное приходит в дом, не зная, что оно игрушка. Оно приходит как член семьи, как живой организм. Его ни в коем случае нельзя сравнивать с игрушкой. Когда этот котенок или щенок вырастает, а ребенок в него уже наигрался и понял, что дальше возникает ответственность, обязательства, могут быть серьезные проблемы. И в первую очередь ответственность за такое поведение по отношению к животным ложится на взрослых. Я считаю, что это недопустимо.

- Сейчас фиксируется много жестокости по отношению к животным, как ты считаешь, откуда она берется? Это может быть связано с отсутствием положительного опыта общения с животными в детстве?

- Жестокость и проявление злости так или иначе всегда присутствуют в нашем мире. Конечно же, когда у ребенка есть положительный пример взаимодействия с животным рядом со взрослым, это дает очень много положительного опыта. Злость и жестокость всегда выражаются в самом безопасном месте с самыми безопасными людьми или животными. Есть такая история, иногда привожу ее на своих консультациях, она немножко похожа на анекдот. На мужчину наорал начальник, он пришел домой - наорал на жену. Жена дала ребенку подзатыльник, ребёнок пнул кошку, кошка всем наделала в обувь. Эта злость отыгрываться в самом безопасном месте и да, часто достается животным. Они могут страдать и, к сожалению, не в силах об этом сказать, что-то сделать. Животные не могут уйти из дома и сказать: «Нет, я не буду жить здесь , в этой семье».

Ребенок всегда берет пример со взрослого. Очень важно учиться проживать свои чувства без агрессии и не причинять вреда другим людям и животным. Последствия такого поведения всегда связаны с какой-то ранней травмой, как правило, в детском возрасте. Травмированный человек будет срывать свою злость посредством агрессии, ударов, пинков. Это та история, с которой нужно работать и исправлять прошлой травматичный опыт. Мы всегда делимся с другими тем, чем мы наполнены. Если это злость и жестокость, значит, человек где-то это берет, и у него есть багаж. Если человек спокоен, радостен, он может переработать какие-то негативные события сам, он не несет их своему питомцу и своим близким.

- Мы часто слышим о детях, склонных к жестокости и неспособным к сочувствию. Можно ли научить подростков сопереживанию, если в воспитании уже пошло что-то не так?

- У ребенка, так как он еще растет, развивается, психика достаточно пластична и склонна к изменениям. И я, как оптимист, считаю, что можно. Главное, конечно, же, как у взрослого, так и у ребёнка, - должно быть желание. Человек сам должен этого хотеть. Тогда он может меняться. Важно, чтобы взрослый или ребенок осознал то, что с ним происходит, и был готов с этим работать. У нас огромное количество специалистов, которые работают с такими трудностями. Никогда не поздно обратиться за помощью.

О здоровье и уважении

- Вернемся к позитивным темам. Итак, животные могут благотворно влиять на психическое и физическое состояние, и, как следствие, на состояние здоровья. Есть разные виды анималотерапии - лечение посредством общения с животными. На бытовом уровне это как может выражаться? Действительно питомец способен «лечить» хозяина?

- Я могу сказать по собственному опыту, как животные мне помогают. Конечно, кошка не вылечит, как доктор, простуду или еще какое-то заболевание. Дело в том, что общение с животными помогает нам успокаиваться. Мы кладем кошку на колени и успокаиваемся, успокаивается наше тело и дыхание, соответственно, успокаивается наш ум - это физиология. Если человек находится в ровном, спокойном и расслабленном состоянии, то организму легче справиться с заболеванием или стрессом. Таким образом животные нам помогают всегда. Есть очень много различных исследований, например, о том, как животные помогают людям, больным депрессией. Человек гораздо легче переживает многие симптомы и состояния. Люди, которые перенесли инфаркты, инсульты, легче и быстрее восстанавливаются рядом с животными. Я считаю, что животные нам очень помогают. Возможно, ты помнишь замечательные фильм или книгу «Уличный кот по кличке Боб» о том, как кот помог человеку выбраться из сложной ситуации, в которой тот находился.

- Да, замечательные произведение и экранизация. Говорят, что кошки могут вылечить больное место, взяв хворь на себя. Как ты считаешь?

- Я думаю, что кошка каким-то образом может это переработать. Животные всегда очень гармоничны. Те, которые живут в дикой природе, никогда не болеют серьезными заболеваниями. И домашние настолько в гармонии с природой, что способны почувствовать, где у человека что-то не так. Да, они ложатся на больное место, греют, мурчат - своего рода «грелка», что и делают обычно на физиопроцедурах. Больное место расслабляется, и процессы налаживаются, приходят в норму. Безусловно, животные нам помогают исцеляться. Животные - наши лекари.

- Есть мнение, что причина болезни питомцев - в состоянии их хозяев, в их эмоциях и тревогах. Якобы, звери даже болеют теми же болезнями, что их хозяева. Как ты думаешь, действительно ли это так? И возможен ли обратный эффект, если человек, например, хочет помочь тяжело заболевшему четвероногому другу?

- Я полагаю, что здесь идет речь о психосоматике - когда наша психика не справляется с какими-то тяжелыми переживаниями, наше тело приходит на помощь, забирает нагрузку, с которой не справилась психика. Например, если у человека аллергия и ему нужно научиться защищать свои личные границы, на это реагирует кожа. Кожа - это наши границы между внутренним и внешним миром. Животные часто помогают хозяину справиться с какими-то заболеваниями, но не думаю, что могут взять на себя какое-то конкретное заболевание. Таких исследований я не нашла на сегодняшний момент. Но очень часто можно заметить, что животное начинает болеть заболеваниями, похожими на те, от которых страдает хозяин. Тут важно обратить внимание на свои хронические заболевания и на то, что происходит с животным - скорее всего, оно находится в психоэмоциональном состоянии владельца. Если он испытывает всё время стресс и напряжение, то животное тоже бессознательно будет это испытывать. Так же, как и ребенок. Здесь можно привести такой пример. Человек в тревожном и волнительном состоянии приходит на консультацию к психологу, психолог чувствует себя хорошо и спокойно. Во время консультации мы немножечко обменялись эмоциями, человек ушел, и ему стало спокойнее. Я поделилась спокойствием, что-то забрала у клиента - с этим я разберусь. И так же животные, они находятся в спокойствии, в гармонии с природой. Человек приходит в каком-то далеко не ресурсном состоянии, стресс, тревога — и они обмениваются. Я думаю, что питомец может на себя что-то взять, может контейнировать эмоции и переживания человека. Но человек большой, а животное маленькое.

- Таким образом, можно предположить, что если котик или собачка чем то болеют, особенно если похожее заболевание есть у хозяина, то нужно задуматься о своём здоровье.

- Безусловно. Животные - они как маркеры.

- Перейдем к советам для наших радиослушателей. Какие нюансы стоит учитывать перед тем, как завести питомца для ребенка?

- Я думаю, что самый главный нюанс заключается в том, что взрослый должен понимать, что всю ответственность он должен взять на себя. Ребенок - это ребенок. Ему нужно учиться взаимодействовать с животным и ухаживать за ним, но вся ответственность все равно будет лежать на взрослых. Нужно посоветоваться со всеми членами семьи, кто готов или не готов что-то делать, кому что нравится и не нравится. Может быть, кто-то не хочет, чтобы в его комнату заходило животное, лезло в его постель. Кто-то готов ухаживать, стричь когти, вычесывать, водить на улицу, гулять, а кто-то нет. Нужно учесть все нюансы. И, мне кажется, ещё очень важно оценить промежуток времени, на который животное останется в доме - 10, 15 или 20 лет оно будет членом семьи.

- И нужно понимать, что будет переходный период, когда питомец только появился в доме. Как правильно наладить взаимодействие нового члена семьи с домочадцами? На что обратить внимание?

- Я думаю, что налаживание должно быть полюбовное. Дать питомцу познакомиться с тем домом, куда он пришел, и дать домочадцам познакомиться с питомцем, увидеть его. Какой он, какие у него привычки, характер. Обязательно выделить ему место, где он может играть, а где побудет один, где никто не будет его беспокоить. Животное нужно принимать с уважением к его потребностям, как члена семьи.

- В точку! Олеся, спасибо за интересную беседу. Напоминаю, что в гостях у нас была практикующий психолог Олеся Бабурина. На этом сегодняшний выпуск программы «Зверьё моё» на ПЛН FM завершён, до новых встреч!