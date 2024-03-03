Общество

Реабилитолог порекомендовал упражнения для снижения давления

Повышенное давление создает риск развития инфаркта или инсульта, при таком нарушении здоровья необходимо консультироваться с врачом и принимать назначенные им препараты, отметил реабилитолог, специалист по механотерапии, основатель и руководитель Центра механотерапии им. Густава Цандера Владимир Бондаренко.

Однако в некоторых случаях стабилизировать артериальное давление помогают статико-динамические упражнения и самомассаж, рассказал он в интервью радио Sputnik.

«Сосуды – это мышцы, которые, как и сердце, качают кровь. Они должны расслабляться и напрягаться. А когда сосуды перестают двигаться, начинаются застойные процессы. Когда мы начинаем воздействовать на них через мышечную систему, через нервную систему, делать массаж и статико-динамические упражнения, тогда у нас сосуды начинают работать, двигаться и самостоятельно качать кровь, и это активно снижает давление», – объяснил Владимир Бондаренко.

Специалист посоветовал разминать определенные точки на руке.

«Это точка между большим и указательным пальцами левой руки. Находим ее – она будет болеть – и 15-20 секунд разминаем. Есть еще несколько точек: так называемый сердечный тракт, который от локтя отходит вниз, и точки в районе плечевого сустава. Берем немножко ниже локтевого сустава – вы абсолютно точно найдете там болевую точку – 15-20 секунд ее мнем. Далее ищем в районе плечевого сустава. Делаем массаж по 15-20 секунд с перерывами в минуту. И за 10-15 минут вы давление снизите», – считает Владимир Бондаренко.

Физические упражнения крайне опасно выполнять при повышенном давлении, но есть щадящая методика, продолжил он.

«В этом состоянии (при высоком давлении, – ред.) нам нужен покой. Но можно делать так называемую статику, статико-динамические упражнения. Садимся на стул, вытягиваем ноги, тянем пальцы на себя и считаем до трех. Полторы-две минуты отдохнули, расслабились, подышали, потом еще раз напряглись. Такое статическое напряжение мышц дает нормализацию кровотока и снятие давления в сосудах. При этом мы должны понимать, что если есть высокое давление, и мы делаем какие-то упражнения, то это три-четыре повторения, не больше, потому что увеличение нагрузки будет повышать частоту сердечных сокращений», – предупредил Владимир Бондаренко.

Эксперт рекомендует делать эти упражнения регулярно – два раза в день по пять-семь минут. При резком повышении давления лучше вызвать скорую, заключил специалист.