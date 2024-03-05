Общество

Капремонт школ и запуск программы обновления детских садов обсудил Александр Козловский с активистами в Острове

Депутат Госдумы РФ, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский провел встречу с местными активистами в Острове вместе с главой района Дмитрием Быстровым, областными депутатами Арменом Мнацаканяном и Андреем Михайловым. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Фото: Александр Козловский / Telegram

«Обсудили в том числе капремонт школ и запуск программы обновления детских садов, анонсированный президентом Владимиром Путиным», – написал Александр Козловский.

Школы района постепенно обновляются по программе «Единой России». В прошлом году в порядок привели основное здание средней школы № 7 имени Пушкарева в Острове.

«От людей есть запрос на ремонт второго здания с бассейном. Нужно проработать возможность включения этого объекта в программу капремонта. Его ремонт крайне важен для местных жителей, в здании находится единственный в районе бассейн», – заключил парламентарий.