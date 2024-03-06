Общество

Более 220 ярмарок провели в Псковской области в 2023 году

222 ярмарки провели в Псковской области в прошлом году, это на 9,4% больше, чем в 2022-м, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковстате.

«Широким ассортиментом товаров, продукцией местных производителей, изделиями мастеров народных промыслов и ремесел привлекают жителей и гостей области ярмарки», - отметили в Псковстате.

Для продавцов на ярмарках открыли 10 671 торговое место. Из них более половины мест (61,5%) занимали индивидуальные предприниматели. На ярмарках области в 2023 году продали товаров на сумму 3,3 млрд рублей.

Доля ярмарок в обороте розничной торговли региона в 2023 году составила 1,9%.