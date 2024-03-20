Общество

Сергей Вострецов: Важные цифровые документы следует дублировать на бумаге

Цифровизация — это благо, однако в системе случаются сбои, поэтому любой важный документ следует дублировать на бумажных носителях, считает глава объединения профсоюзов России СОЦПРОФ, депутат Государственной Думы Российской Федерации VI и VII созывов Сергей Вострецов. Такое мнение он выразил в своем Telegram-канале.

Ранее газета «Коммерсантъ» со ссылкой на российских работодателей писала, что работники рискуют столкнуться с путаницей при выходе на досрочную пенсию из-за сбоя в информсистеме Минтруда. В компаниях констатируют, что данные спецоценки рабочих мест, которые определяет вредность и опасность условий труда, частично пропали или отображаются неверно, а они необходимы Социальному фонду для расчета досрочных пенсий.

«Цифровизация — это реальное благо, но при определенных обстоятельствах она может стать огромной проблемой для человечества. Раньше, чтобы попасть в поликлинику, люди шли в регистратуру, и при Советском Союзе, где все нормально работало, это не создавало никаких трудностей. Сейчас, да, можно записаться к врачу прямо из дома. Однако часто бывает, что сайт висит или возникают сбои. Считаю, что нужно искать золотую середину. Любой важный документ следует дублировать на бумажных носителях, чтобы не проснуться как-нибудь однажды утром и понять, что тебя уже не существует в цифровом мире!» - написал Сергей Вострецов.

Глава объединения СОЦПРОФ допустил, что трудности могут возникать не только из-за техники, но и по вине недобросовестных работодателей или чиновников, которые экономят на здоровье своих работников.

«Профсоюзы СОЦПРОФ всегда бились за сохранение оплаты вредных условий труда для работников, поскольку человек тратит здоровье, а его необходимо восстанавливать», - заключил Сергей Вострецов.