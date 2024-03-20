Общество

Реестр многодетных семей в РФ заработает с 1 июля

Реестр многодетных семей будет действовать с 1 июля 2024 года, он упростит предоставление им льгот, заявил в среду министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

«Начиная с 1 июля 2024 года у нас будет функционировать реестр многодетных семей по всей стране, который позволит упростить процедуру взаимодействия со всеми органами, со всеми структурами, которые предоставляют те или иные преференции многодетным семьям», - сказал Котяков на совместном заседании комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов и комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства в Госдуме.

Министр напомнил, что вскоре появится удостоверение многодетной семьи, которое будет существовать и в электронном виде, пишет «Интерфакс».

Котяков сообщил, что на сегодняшний день единое пособие для семей с детьми получают свыше 11 млн детей и около 400 тыс. беременных женщин. Кроме того, по его данным, в РФ выдано порядка 2 млн сертификатов на материнский капитал на первого ребенка с 2020 года.

В январе президент РФ Владимир Путин подписал указ «О мерах социальной поддержки многодетных семей», устанавливающий, в том числе гарантии предоставления госпособий и выплат. Согласно указу, устанавливается, что многодетной семьей в РФ является семья, имеющая трех и более детей, статус которой устанавливается бессрочно.