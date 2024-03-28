Общество

Рыбная чума и последний полет Апакидзе: каким был 2001 год в новостях Пскова

Новости ежедневно вписывают в историю все происходящие с нами события. Как хорошие, так и совсем печальные. Если годы спустя мы будем вспоминать нынешние времена, то 95% этих маленьких ежедневных событий даже мельком не всплывут в нашей памяти. А, между тем, они были. Были и, как кусочки мозаики, укладывались в большой пейзаж современности.

Фото: pixabay.com

На дворе 2001 год. Футбольный клуб «Псков» играет в профессиональной лиге, зарплатный долг перед учителями насчитывает миллионы рублей, а летчик Тимур Апакидзе показывает свой последний вираж.

Корреспондент «МК в Пскове» решил посмотреть на события тех лет глазами своих коллег-журналистов и выбрал самые интересные моменты из подшивки газеты «Новости Пскова». Подробности здесь>>>