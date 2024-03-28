Общество

Соцсетям и блогерам могут запретить публиковать видео с убийствами и пытками

В России предлагают ввести блокировку публикаций в соцсетях видео с демонстрацией убийств, пыток и сцен насилия. С таким предложением к министру цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максуту Шадаеву обратился зампред комитета по безопасности Госдумы от фракции «Единая Россия» Анатолий Выборный.

«За последнюю неделю на нас обрушился поток видео и фото, на которых террористы расстреливают детей и взрослых. Трагедия в "Крокус Сити" показала, что сегодня в социальных сетях, в том числе в Telegram-каналах с миллионной аудиторией, нет никаких границ по трансляции этого ужасного и вопиющего по жестокости контента. Это разрушает психику даже взрослых людей, не говоря уже о детях и подростках, у них ценности и жизненные установки только формируются», — пояснил депутат.

По его словам, ему поступают обращения от граждан, у которых есть дети, с просьбой принять меры, так как сегодня законодательного запрета на распространение такого видео не существует, пишут «Известия».

«Такой контент должен быть доступен только для правоохранительных и следственных органов, которые на основе его изучения будут расследовать преступления. Иначе это может негативно повлиять на настроения в обществе и неокрепшую психику нашей молодежи. Именно поэтому важно оперативно блокировать такую деструктивную информацию», — пояснил причину обращения к главе Минцифры парламентарий.

Также он считает целесообразным создать рабочую группу для проработки вопросов совершенствования правовых механизмов оперативной блокировки в соцсетях контента с демонстрацией насилия, убийств, пыток и другой жестокости.