Соцсетям и блогерам могут запретить публиковать видео с убийствами и пытками

В России предлагают ввести блокировку публикаций в соцсетях видео с демонстрацией убийств, пыток и сцен насилия. С таким предложением к министру цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максуту Шадаеву обратился зампред комитета по безопасности Госдумы от фракции «Единая Россия» Анатолий Выборный.
По его словам, ему поступают обращения от граждан, у которых есть дети, с просьбой принять меры, так как сегодня законодательного запрета на распространение такого видео не существует, пишут «Известия».
«Такой контент должен быть доступен только для правоохранительных и следственных органов, которые на основе его изучения будут расследовать преступления. Иначе это может негативно повлиять на настроения в обществе и неокрепшую психику нашей молодежи. Именно поэтому важно оперативно блокировать такую деструктивную информацию», — пояснил причину обращения к главе Минцифры парламентарий.
Также он считает целесообразным создать рабочую группу для проработки вопросов совершенствования правовых механизмов оперативной блокировки в соцсетях контента с демонстрацией насилия, убийств, пыток и другой жестокости.