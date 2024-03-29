Общество

Команду Псковского медицинского колледжа наградили за участие в чемпионате по фоновой ходьбе

Команду Псковского медицинского колледжа наградили за участие в чемпионате по фоновой ходьбе «Человек идущий - 2023». Об этом сообщается в Telegram-канале комитета по здравоохранению Псковской области.

Фото здесь и далее: Telegram-канале комитета по здравоохранению Псковской области

На этой неделе в Псковском молодежном центре состоялось награждение участников Чемпионата России по фоновой ходьбе «Человек идущий — 2023».

Он проходил с сентября по ноябрь прошлого года. Участие приняли более 200 псковичей. Город представили 15 команд, одна из которых - команда ГБПОУ По «Псковский медицинский колледж».

Проект «Человек идущий» направлен на стимулирование и повышение ежедневной двигательной активности людей разного возраста, развитие естественных методов оздоровления, увеличение количества граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом.