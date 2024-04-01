Общество

Наталью Алексееву рекомендовали на должность председателя Печорского районного суда

Очередное заседание квалификационной коллегии судей Псковской области состоялось 29 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Так, на должность председателя Печорского районного суда была рекомендована Наталья Алексеева - временно исполняющая полномочия председателя данного суда. На должность судьи Псковского городского суда рекомендовали Виолетту Булочникову - главного юрисконсульта регионального отделения Северо-Западного главного управления Центрального банка РФ.

На должность мирового судьи судебного участка №5 в границах Дновского района на трехлетний срок полномочий рекомендована Кристина Дмитриева - помощник судьи Псковского городского суда.

Кроме того, квалификационная коллегия судей Псковской области удовлетворила заявления Любови Ивановой о прекращении её полномочий судьи Порховского районного суда 1 апреля 2024 года и Сергея Васенкова о прекращении его полномочий мирового судьи судебного участка №35 в границах города Великие Лука 5 апреля 2024 года.