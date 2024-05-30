Спорт

Командное первенство области по шахматам состоялось в Опочке

Уже не первый год в Опочке — на родине первого русского мастера А. Д. Петрова — состоялось командное первенство Псковской области, традиционно собирающее сильнейших юниоров из Пскова, Великих Лук и других муниципалитетов региона. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Федерации шахмат Псковской области.

Фото здесь и далее: Федерация шахмат Псковской области

Регламент соревнований предполагает следующую систему проведения: районные команды соревнуются между собой, а параллельно в отдельном турнире выступают дети, представляющие различные клубы Псковской области, а также сборные Пскова и Великих Лук. По две лучшие команды из каждого отборочного турнира выходят в финал четырех, в то время как оставшиеся команды принимают участие в викторине, приуроченной ко Дню Победы.

В районной группе в текущем году выступили ребята из Красногородского, Опочецкого, Печорского, Пыталовского и Стругокрасненского муниципальных округов, Островского, Плюсского, Пушкиногорского, Псковского районов. По результатам семи туров сборная Псковского района под руководством педагога-организатора Максима Марина стала первой. В составе команды выступили Иван Черненко, Александр Мошковский и Адэлина Геммель.

Второе место — у ребят из Пыталовского района (Пётр Шараков, Владислав Иванов, Дарья Лидекаускас, руководитель команды — Андрей Байбарацкий). Третьими стали ребята из сборной Островского района (Никита Васильев, Лев Небейголова, Кристина Тимофеева, руководитель команды — Валерий Русов).

В городской группе, состоящей в этом году из 17 команд, развернулась острая борьба за призовую тройку, особенно за бронзовые награды — места с 3 по 6 для команд, набравших по 12,5 очка, были распределены лишь по дополнительным коэффициентам.

Как отметил организаторы, счастье улыбнулось команде «Таврели-2», составленной из сильнейших великолукских шахматистов — Кирилла Титова, Ильи Можарова и Аси Якоревой, ребят поддерживал во время соревнований их тренер — Валентин Власов. На два очка больше — 14,5 очка — набрала команда «Студия Шаранкова-1» (Александр Кульнев, Кирилл Байбарацкий, Татьяна Шемонаева, руководитель команды — Григорий Шаранков), а еще на 2,5 очка больше — первая сборная Пскова под руководством Святослава Самсонова, за которую выступили Ростислав Бобовкин, Николай Никитин и Анастасия Филиппова.

В финал четырех, таким образом, прошли команды Псковского и Пыталовского районов, первая сборная Пскова, а также «Студия Шаранкова-1». В полуфинальных парах не получилось значимой борьбы — обе районные команды уступили всухую со счетом 3-0 городским. А вот матчи за 1 и 3 места получились крайне боевыми: Псковский район сыграл вничью с Пыталовским и стал третьим по дополнительному показателю — результату на второй доске. Борьба за Кубок Победы выдалась еще более интересной — Т. Шемонаева переиграла подуставшую А. Филиппову, перворазрядник Р. Бобовкин одолел более опытного кандидата в мастера спорта А. Кульнева, а Н. Никитин «зевнул» мат в один ход в лучшей позиции против К. Байбарацкого. Таким образом, «Студии Шаранкова-1» удался реванш относительно результата в групповом этапе (в группе Р. Бобовкин с А. Кульневым и Н. Никитин с К. Байбарацким разошлись миром, выиграла А. Филиппова) и именно эта команда подняла над собой главный кубок соревнований.

Помимо главного награждения, в рамках отборочных турниров подвели итоги выступлений по доскам: Иван Черненко (Псковский район), Максим Иванов (Стругокрасненский округ), Кристина Тимофеева (Островский район) стали первыми в районной группе, а Ростислав Бобовкин (Псков-1), Кирилл Байбарацкий («Студия Шаранкова-1»), Анастасия Филиппова (Псков-1) — первыми в городской группе.

Обслуживала соревнования бригада под руководством спортивных судей первой категории Юрия Богашева и Александра Шпака.